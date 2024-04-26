تأثير السكري على القدم، ومتي يسبب البتر؟

يمكن أن يسبب مرض السكري تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية، خاصة إذا كان الشخص يعاني من صعوبة في التحكم في مستويات السكر في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقرحات القدم والبثور والألم والتهابات القدم.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون الضرر شديدًا، ويمكن أن تنتشر العدوى في القدمين، مما يؤدي إلى إتلاف الأعضاء الأخرى وحتى أن تصبح مهددة للحياة وقد تعني التهابات القدم الشديدة أن الطبيب يضطر إلى بتر القدم وفقًا لموقع "Medical news today" الطبي.

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قدم السكري، فيتو

في حين أن معظم المصابين بداء السكري لا يصابون بمضاعفات خطيرة في القدم، إلا أن مرض السكري يظل السبب الرئيسي لبتر الأطراف.

عادةً ما يحدث مرض السكري بسبب نقص الأنسولين (مرض السكري من النوع الأول) أو مقاومة الأنسولين (مرض السكري من النوع الثاني)، والأنسولين هو هرمون أساسي مسؤول عن مساعدة الخلايا على امتصاص السكر من الدم لاستخدامه في الطاقة.

وعندما لا تتم هذه العملية بشكل صحيح، يظل السكر منتشرا في الدم، مما يسبب مشاكل صحية.

ويمكن لفترات طويلة من ارتفاع مستويات السكر في الدم أن تسبب تلف الأعصاب ومشاكل في الدورة الدموية، مما قد يؤدي إلى إصابة القدمين.

مشاكل القدم في مرض السكري

فيما يلي بعض مشاكل القدم التي قد يواجهها الأشخاص:

مرض سكري عصبي

يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية الطرفية (PVD)، خاصة إذا كانوا لا يتناولون أدويتهم أو يجدون صعوبة في التحكم في نسبة السكر في الدم، ويحدث مرض PVD عندما تؤدي الرواسب الدهنية إلى تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من الدورة الدموية.

ويميل مرض PVD إلى التأثير على الأوعية الدموية المؤدية من وإلى الأطراف، مثل اليدين والقدمين، مما يقلل من تدفق الدم إلى كليهما، ويمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الألم والعدوى والجروح التي تلتئم ببطء.

مع مرور الوقت، يمكن أن يسبب مرض الأوعية الدموية الطرفية تلف الأعصاب الذي يؤدي إلى تنميل في القدمين، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على مرضى السكري أن يشعروا بالأحاسيس في أطرافهم ويؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضًا إلى إتلاف الأعصاب ويتداخل مع قدرتها على إرسال الإشارات.

كما أن هذه الحالة تجعل من الصعب على الشخص المصاب بالسكري أن يشعر بالتهيج أو الألم أو العدوى في القدمين، قد لا يلاحظ الشخص متى تحتك قدمه هذا النقص في الإحساس يمكن أن يزيد من خطر الجروح والقروح والبثور، كما يمكن أن يؤخر علاج العدوى، لأن الشخص قد لا يدرك أنه مصاب بها.

بثور

يزيد مرض السكري من خطر ظهور البثور بعدة طرق: أولًا، قد يجعل الاعتلال العصبي السكري من الصعب على الشخص معرفة متى لا يناسبه حذاءه وقد يغير أيضًا الطريقة التي يتحرك بها الشخص، مما يزيد من خطر ظهور البثور.

وقد يصاب الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا بحالة تسمى مرض السكري الفقاعي، والتي تشير إلى التكوين التلقائي للبثور، الأطباء لا يعرفون سبب ظهور البثور.

يمكن أن تصاب البثور بالعدوى، مما يسبب الألم ويزيد من خطر انتشار العدوى في جميع أنحاء الجسم.

قرحة السكري

يصاب حوالي 7٪ من الأشخاص المصابين باعتلال الأعصاب المحيطية بقرح القدم السكرية كل عام، ومزيج من ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب يعني أن الشخص قد لا يلاحظ القرحة حتى تكون شديدة ويمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية أيضًا إلى إبطاء عملية الشفاء، وإذا تركت القرحة دون علاج فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالقدم وتصاب بالعدوى.

قد تجعل القرحة أيضًا المشي مؤلمًا للغاية، الأحذية والجوارب قد تزيد من حدة أعراض القرحة.

النسيج السكري

النسيج عبارة عن مناطق من خلايا الجلد الصلبة السميكة، ويمكن أن تؤدي مسامير القدم الكبيرة الموجودة على القدمين إلى صعوبة المشي وقد تغير مدى ملاءمة الأحذية، والمشكلة الأساسية في مسامير القدم هي أنها تزيد من خطر الإصابة بالقرح والالتهابات، ويعد الحفاظ على نظافة مسامير القدم وإزالتها عند الضرورة أمرًا مهمًا لحماية القدمين.

التهابات القدم

يمكن أن تصاب قرحة السكري بالعدوى، خاصة إذا لم يعالجها الشخص أو يحافظ على نظافتها، وقد تنتشر هذه العدوى إلى مجرى الدم مما يؤدي إلى إتلاف الأعضاء وتعريض حياة الشخص للخطر.

وقد يصاب الشخص أيضًا بالغرغرينا التي تسبب موت الأنسجة وقد تؤدي إلى بتر الأطراف.

يمكن أن تؤدي عدوى القدم إلى تلف الهياكل الأساسية للقدم بما في ذلك العظام، ويؤدي ضعف الدورة الدموية أيضًا إلى إتلاف الهياكل الأساسية، وهذا يمكن أن يغير شكل القدم مما يسبب المزيد من الألم وصعوبة المشي، ويطلق الأطباء على هذه القدم اسم شاركو.

ويزيد مرض قدم شاركو من خطر الإصابة بمزيد من القرح.

بتر

مشاكل القدم السكرية يمكن أن تؤدي إلى التهابات خطيرة، ولمنع انتشار العدوى وتقليل الضرر الذي يلحق بالمناطق المجاورة مثل الساقين، وقد يوصي الطبيب ببتر الأطراف، البتر يعني إزالة جزء من الجسم مثل إصبع القدم أو القدم أو جزء من الساق.

مرض السكري هو السبب الرئيسي لبتر الأطراف، وتشير أحدي الدراسات إلى أنها تلعب دورًا في 25-90% من حالات البتر التي تحدث ضمن مجموعات من الأشخاص تمت دراستها.

الوفاة

يمكن أن تكون مشاكل القدم السكرية الشديدة مهددة للحياة خاصة عند انتشار العدوى، إن وجود مشاكل في القدم شديدة بما يكفي لتتطلب البتر هو عامل خطر رئيسي للوفاة، وحتى عندما يقوم الطبيب ببتر القدم لمنع انتشار العدوى.

تقدر احدي الدراسات أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بعد البتر بسبب عدوى القدم هو 43٪ فقط.

أعراض القدم السكري

تختلف أعراض مرض السكري في القدم من شخص لآخر وقد تعتمد على المشكلات المحددة التي يعاني منها الشخص في ذلك الوقت.

ومع ذلك، قد تشمل الأعراض ما يلي:

فقدان الشعور

خدر أو وخز

بثور أو جروح أخرى دون ألم

تغير لون الجلد وتغير درجات الحرارة

خطوط حمراء

الجروح مع أو بدون الصرف

وخز مؤلم

إذا تطورت العدوى، فقد يعاني الشخص أيضًا من بعض مما يلي:

حمى

الشعور بالمرض الشديد

قشعريرة

نسبة السكر في الدم لا يمكن السيطرة عليها

اهتزاز

صدمة

احمرار

يجب على أي شخص مصاب بمرض السكري ويعاني من أعراض العدوى، وخاصة على القدمين، أن يطلب العلاج في حالات الطوارئ.

قدم السكري، فيتو

مضاعفات القدم السكري

يعد الاعتلال العصبي السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية من الحالات الخطيرة التي يجب على الطبيب مراقبتها عن كثب.

كلاهما يسبب مضاعفات يمكن أن يكون لها آثار خطيرة ومستمرة، وقد تشمل هذه المضاعفات ما يلي:

وتقرحات القدم أو الجروح التي لا تلتئم

الالتهابات، بما في ذلك الالتهابات الجلدية، والتهابات العظام، والخراجات

الغرغرينا، عندما تسبب العدوى موت الأنسجة

تشوه القدم

قدم شاركو، والتي تغير شكل القدمين عندما تتغير أو تنكسر عظام القدم وأصابع القدم

الموت

تلف الهياكل المحيطة، مثل الساقين

في بعض الأحيان، يمكن للأطباء عكس المضاعفات، مثل العدوى، ومع ذلك فإن المضاعفات الأخرى بما في ذلك الغرغرينا، قد تؤدي إلى تغيرات جسدية دائمة.

قد يوصي الطبيب ببتر الأطراف إذا أصيب الشخص بالغرغرينا.