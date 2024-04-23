الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

صحة أسيوط تكلف بعمل سجلات لعدد ساعات تشغيل الأجهزة الطبية

حملة مديرية الصحة
حملة مديرية الصحة بأسيوط، فيتو

ترأس الدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط، حملة للمرور المسائي المفاجئ على مستشفى أسيوط العام الشاملة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

 

التدريب الجيد للتمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية

وخلال الحملة تفقد مدير عام الطب العلاجي الأقسام الطبية المختلفة، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، والتدريب الجيد للتمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية، وكذلك عمل الأجهزة بكفاءة بالاستقبال. 

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تفعيل التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على الاستقبال والطوارئ

ووجه مدير عام الطب العلاجي بصحة أسيوط بسرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعدم انتظارهم فترة طويلة وتحويلهم للأقسام الداخلية في حالة الاحتياج، أو خروجهم تحسن وفقًا للتشخيص الطبي والحالة الصحية لكل مريض، وكذلك تفعيل التسجيل الالكتروني على الحاسب الآلي للحالات المترددة على قسم الاستقبال والطوارئ، خلال الفترات الصباحية والمسائية، وتسجيل كافة بيانات الحالة به. 

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كما تفقد الدكتور محمد جمال صيدلية الاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وتوافر البدائل المتاحة لبعض أصناف الأدوية وكذلك مر علي قسم الأشعة، والحضانات، والعناية المركزة، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بقسم، ومناظرة الملفات الطبية للمرضى بالعناية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها. 

 

عمل سجلات لعدد ساعات تشغيل الأجهزة الطبية 

 

وخلال جولته كلف مدير إدارة الجودة بالمديرية بعمل سجلات للأقسام الحيوية لتسجيل عدد ساعات تشغيل كل جهاز من الأجهزة الطبية بها.

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