صحة أسيوط: تشكيل مكتب فني لمراجعة الحالات ووحدة لمتابعة نفقة الدولة

ترأس الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مع رؤساء فرق المعايشة بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبحضور الدكتور عصام نبيل والدكتور أحمد سيد وكلاء المديرية والدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي.

وضع آلية واضحة لدخول الحالات للمستشفيات

وخلال الاجتماع ناقش وكيل وزارة الصحة بأسيوط ضرورة وضع آلية واضحة لدخول الحالات للمستشفيات سواء كانت تأمين صحي، أو حالات نفقة الدولة مع عرض تذاكر دخول الحالات علي مدير المستشفي بشكل يومي، ومراجعة آلية الدخول لجميع الحالات.

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تشكيل مكتب فني بالمستشفيات لمراجعة الحالات

كما تم خلال الاجتماع مناقشة إنشاء وتشكيل مكتب فني بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية يضم مسئول عن مراجعة حالات نفقة الدولة، ومسئول عن مراجعة حالات التأمين الصحي، ومسئول عن اقتصاديات الصحة وحساب التكاليف بحيث يتم الإنتهاء من المطالبات المالية في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، علي أن يتم المراجعة بالمديرية من اليوم الخامس حتى العاشر من الشهر، ويتم رفعها للوزارة بشكل دوري؛ وبالتالي يتم تحسين موارد صندوق المستشفي وتصل كل مستشفي إلي الاكتفاء الذاتي الذي يضمن به تحسين مستوي الخدمة الطبية داخل المستشفى.

تشكيل وحدة لاقتصاديات الصحة لمتابعة وتفعيل نفقة الدولة

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن يتم تشكيل وحدة لاقتصاديات الصحة داخل مديرية الشئون الصحية للتنسيق بين المستشفيات والمديرية للتأكيد علي ضرورة تفعيل نفقة الدولة ومتابعتها بكافة المستشفيات لوضع وتقديم خدمة متميزة للمريض.

ترشيد استهلاك المضادات الحيوية

كما وجه بمتابعة أي حالات انتظار والانتهاء منها فورا والتأكيد علي ربط صرف حافز الإشراف، وحافز التقييم الخاص بمديري المستشفيات، بمدى تطبيق سياسة ترشيد استهلاك المضادات الحيوية مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل للقوى البشرية، ووضع آلية واضحة لاحتياج كل مستشفى من حيث الأطباء ” سواء حركة نيابات، أو زمالة، أوعقود استعانة “.

تكثيف الحملات على المستشفيات

وكلف وكيل الوزارة، فرق المرور بتكثيف الحملات علي مختلف المستشفيات للتأكد من الانضباط الإداري داخل المستشفيات، وتواجد الفريق الطبي النوباتجي، والتأكد من انتظام سير العمل مؤكدا علي الاستغلال الأمثل للأماكن الغير مستغلة بالمستشفيات، بجانب التوسع في عدد أسرة العنايات المركزة بالإضافة إلى محاولة تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في استكمال بعض متطلبات للمستشفيات.

وفي نهاية الاجتماع شدد وكيل وزارة الصحة على حسن معاملة المرضى وذويهم والمتابعة والتقييم المستمر والانضباط الإداري ضرورة اتباع معايير مكافحة العدوى والجودة وتطبيقها بشكل يضمن صحة وسلامة المريض.

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