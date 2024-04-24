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رياضة

علاج جميع المصابين مجانًا، نادي الترسانة يتحمل مسؤولية حادث تسريب غاز الكلور

نادي الترسانة، فيتو
نادي الترسانة، فيتو

علق أحمد الخطيب عضو مجلس إدارة نادي الترسانة على حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة نادي الترسانة الرياضي مساء اليوم الأربعاء.

وقال الخطيب في تصريحات خاصة لـ فيتو إن جميع الحالات أصبحت مستقرة الآن وخرجت جميعها من المستشفى باستثناء 4 أشخاص.

وواصل:"الـ 4 حالات يتواجدون في مستشفى الموظفين وهم في حالة مستقرة الآن".

وتابع: نادي الترسانة متكفل تماما بجميع الحالات التي تعرضت للاختناق وعلاجهم من الناحية المادية.

وواصل: كنا في المستشفى أنا ومحمد طارق السعيد قبل قليل للاطمئنان على الحالات.

وأضاف عن سبب تكرار الحادث: “نحن متعاقدون مع شركة كبيرة تشرف على حمامات السباحة وهي نفسها في النادي الأهلي والزهور والنادي ليس طرفا في الموضوع والنيابة تحقق مع الشركة حاليا وليس النادي لأنها المسئولة عن ذلك”.

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن اختناق أطفال داخل حمام سباحة نادي الترسانة

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.


وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الأطفال المصابين باختناق أولا بأول حتى خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.


كما أشار محمد الشاذلي إلى أن جميع الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تمامًا، وتجري لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان بشكل كبير عليهم ومن المتوقع خروجهم جميعا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

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