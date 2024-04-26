تزايد الإقبال على انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية (صور)

استمر توافد اطباء الاسنان بالقليوبية، على انتخابات النقابة بنادي العمال ببنها، للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء النقابة العامة والفرعية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، حيث تم فتح باب اللجان في العاشرة صباحا، تغلق في الـ 5 مساء، ذلك بنادي العمال بمدينة بنها.

إقبال كبير على انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية

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من جانبه أشار الدكتور عضو نقابة الأسنان بالقليوبية، ومشرف على الانتخابات أن الانتخابات تسير بصورة جيدة وسط إقبال الأطباء الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع.

وأضاف في تصريح له اليوم أن الانتخابات تسير لاختيار أعضاء النقابة العامة والفرعية، بالنسبة للنقابة العامة يتم اختيار نقيب واثنين من الأعضاء إحداهما فوق السن والآخر تحت السن وعضو آخر لوسط الدلتا والنقابة الفرعية بالقليوبية، القائمة الأولى تشمل الدكتور زكي حلمي مرشح علي مقعد النقيب، دكتور عمرو توفيق سليمان مرشح عضو نقابة أسنان القليوبية فوق السن، دكتور أمير حامد جودة مرشح عضو نقابة اسنان القليوبية تحت السن، القائمة الثانية دكتور أحمد شوقي غيث مرشح نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، دكتور أحمد صلاح مسلم مرشح عضو نقابة أسنان القليوبية فوق السن، دكتور صالح احمد عزت مرشح عضو نقابة اسنان القليوبية تحت السن.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية، فيتو

اجراء انتخابات نقابة اطباء الأسنان بالقليوبية

واستطرد أن الانتخابات تسير في لجنتين وسط إجراءات أمنية وإشراف قضائي وإقبال جيد من أطباء الأسنان ومن المتوقع زيادته خلال الساعات القادمة.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية، فيتو