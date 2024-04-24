الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

حبس شقيقين لترويجهما المخدرات في القليوبية

ضبط شقيقين يمارسان
ضبط شقيقين يمارسان أعمال البلطجة وترويج المخدرات، فيتو

 أمرت نيابة القليوبية بحبس شقيقين بعد مطاردة بدائرة المركز بحوزتهما أسلحة ومخدرات. 

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 وكانت معلومات وردت إلى المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر تفيد وجود شقيقين يمارسان أعمال البلطجة وترويج المخدرات بين الشباب، وتم على الفور إخطار نبيل سليم مدير أمن القليوبية واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية.

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 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشقيقين م. ب  24 سنة بدون عمل، أ. ب 22 سنة بدون عمل بحوزتهما سلاح ومخدرات، وتم اصطحابهما إلى ديوان مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

 في سياق آخر أمرت نيابة القليوبية بحبس بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة قتله لزميله طعنا بالسكين إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مكان البيع فى سوق شبين القناطر، حيث تم نقل المجنى عليه مصابا الى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها سالف الذكر. 

تفاصيل المشاجرة 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقى المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر اشارة من المستشفى بوصول " م ص ا ا " 23 سنة بائع خضار جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد.

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ضبط شقيقين محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة كفر شكر مصر

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