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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية خلال جولته، فيتو

 تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة في إطار جولاته الميدانية اليومية، لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والميادين.

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جولات مرورية وميدانية بالقليوبية 

 وشملت جولة المرور بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة ومنها محور مدينة الخصوص، محور شركات البترول، ومحور العصار، وشارع 15 مايو وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي ومحيط مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة. 

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ضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع القليوبية 

 وخلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص ومحور العصار، موجهًا باستمرار  أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين، بالإضافة إلى رفع تراكمات ومخلفات الهدم على جانبي الطريق، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة، وبشارع ١٥ مايو وشارع ١٣٥بحي شرق شبرا الخيمة وجه المحافظ باستغلال الجزر الوسطى من خلال التشجير، وإقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتدر عائدا لصندوق خدمات المحافظة. 

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع احمد عرابي ومحيط مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة  لمتابعة سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.
كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

ووجه برفع المخلفات أولا بأول مع التنسيق مع مديرية أمن  القليوبية  لعمل ورديات ليلية لضبط السيارات التي تلقي بالمخلفات بتلك المناطق.
جاءت الجولة بحضور كلا من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا  واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة  واللواء محمد الصحصاح  رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص، والمهندس عز الدين يحيي مدير عام فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضة مصر.

 

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