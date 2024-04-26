الاستعلام عن حالة أب ونجله أصيبا في سقوط حائط بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث سقوط بمنطقة شارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر سقوط حائط من عقار على عقار مجاور له، ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الآخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات، وجرى نقلهما لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج.

سقوط حائط عقار بشبرا الخيمة

وكانت غرفة الأزمات بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالى بسقوط حائط من عقار على عقار مجاور له ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وجرى نقلهما لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج.

Advertisements

وعلى الفور انتقل اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة لموقع الحادث، وتبين سقوط حائط من عقار على منزل مجاور له، وكشف أن العقار المتضرر صادر له قرار ترميم رقم 139 لسنة 2014، ومحرر محضر عدم التنفيذ باسم ورثة فتحي س ا.

وأسفر الحادث عن إصابة المصابين يوسف عبد الستار أحمد، 15 سنة، ووالده عبد الستار أحمد، 55 سنة، بكدمات، وجرى نقلهما لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.