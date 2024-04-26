توافد أطباء الأسنان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة الفرعية بالقليوبية

توافد أطباء نقابة الأسنان بالقليوبية على انتخابات التجديد النصفي لعام 2024 للنقابة العامة والفرعية بالمحافظة، للإدلاء بأصواتهم على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، حيث تم فتح باب اللجان في العاشرة صباحا، تغلق في الـ5مساء، ذلك بنادي العمال بمدينة بنها.

انتخابات نقابة أطباء الإسنان

من جانبه، أشار الدكتور عضو نقابة الأسنان بالقليوبية، ومشرف على الانتخابات إلى أن الانتخابات تسير بصورة جيدة وسط إقبال الأطباء الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع.

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انتخابات النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بالقليوبية

وأضاف في تصريح له اليوم أن الانتخابات تسير لاختيار أعضاء النقابة العامة والفرعية، بالنسبة للنقابة العامة يتم اختيار نقيب واثنين من الأعضاء أحدهم فوق السن والآخر تحت السن وعضو آخر لوسط الدلتا والنقابة الفرعية بالقليوبية، القائمة الأولى تشمل الدكتور زكي حلمي مرشح على مقعد النقيب، دكتور عمرو توفيق سليمان مرشح عضو نقابة اسنان القليوبية فوق السن، دكتور أمير حامد جودة مرشح عضو نقابة أسنان القليوبية تحت السن، القائمة الثانية دكتور أحمد شوقى غيث مرشح نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، دكتور أحمد صلاح مسلم مرشح عضو نقابة أسنان القليوبية فوق السن، دكتور صالح أحمد عزت مرشح عضو نقابة أسنان القليوبية تحت السن.

المرشحون لانتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية

واستطرد أن الانتخابات تتم داخل لجنتين وسط إجراءات أمنية وإشراف قضائي كامل وإقبال جيد من أطباء الأسنان ومن المتوقع زيادته خلال الساعات القادمة.

نقيب أطباء الأسنان: ما يروج عن ضياع مستحقات النقابة متاجرة بعواطف الأعضاء قبل الانتخابات

وأكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أن البعض يريد المتاجرة بعواطف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر لها أبريل المقبل، وذلك من خلال ترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة حول التفريط في مستحقات النقابة نظير عمليات بيع بنج الأسنان عن طريق أبلكيشن النقابة والبالغ قيمتها 3.5 مليون جنيه.

نقيب أطباء الأسنان: الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج

وأشار "هيكل" - في فيديو نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن البعض يعمل على تشويه أكبر إنجازات المجلس الحالي، الخاصة بحل أزمة البنج "2022"، مشددًا: "الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج".

وأضاف نقيب الأسنان: "حلينا أزمة طاحنة من غير ما النقابة تدفع مليم ومحدش كان لاقي البنج"، مردفا: "كنا مستعدين ندفع فلوس لحلها، ولم نفكر في المكاسب ولكن في إيجاد حل عاجل وسريع ومنع كارثة واجهت الزملاء".

أكد " هيكل": "الكلام وقت الرخاء سهل لكن الفعل وقت الأزمة شيء آخر، والناس كانت "بتدفع 4 أضعاف ثمن البنج وقت الأزمة وكان شغلنا الشاغل توفير البنج وليس الملايين".

انتخابات نقابة الاسنان بالقليوبية.، فيتو