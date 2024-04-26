أمانة العامل والصانع وإتقانهما، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "أمانة العامل والصانع وإتقانهما".

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (17) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، وذلك اليوم الجمعة.

إجمالي المساجد الجديدة

ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1437) مسجدًا، منها (1332) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(105) مسجدًا صيانةً وترميمًا.



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أولًا: مساجد الافتتاحيات:

مديرية أوقاف البحيرة

1. الوسطاني- كفر دمنبوه - كوم حمادة

2. إبراهيم الفرحاني- البستان - الدلنجات

3. أبو زريق - قرية أبو زريق - ايتاي البارود

4. الرحمن - مدخل قرية حافظ - دمنهور

5. الزهراء - رمسيس - ايتاي البارود

6. مسعود سعد - بندر الدلنجات

7. المصطفى- أبيا الحمرا - الدلنجات

8. عزبة رجب – قرية طيبة - الدلنجات



مديرية أوقاف سوهاج

9. المتولي – روافع العيساوية - المنشأة

10. الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام

11. التوحيد- نجع العسال أخميم



مديرية أوقاف الإسماعيلية

12. أبو سلامة – السويدات - القصاصين

13. التقوى كساب- المحسمة الجديدة - أبو صوير - الإسماعيلية



مديرية أوقاف قنا

14. الرحمن السلامية – نجع حمادي

15. عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت



مديرية أوقاف المنوفية

16. التقوى – طهواي - أشمون

مديرية أوقاف بني سويف

17. الصالحين - الجزيرة الشرقية ببا - بني سويف



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

18. نجع عزوز- القلعة - قفط

19. العتيق – اسمنت - نقادة

20. الشاوري - فرشوط

21. خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت



مديرية أوقاف البحيرة

22. الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور



مديرية أوقاف المنيا

23. عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حي أبو هلال المنيا



مديرية أوقاف الإسماعيلية

24. الشهيد سعد البعلي – البعالوة- القصاصين.

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