الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمانة العامل والصانع وإتقانهما، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "أمانة العامل والصانع وإتقانهما".

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (17) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، وذلك اليوم الجمعة.

 إجمالي المساجد الجديدة

ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1437) مسجدًا، منها (1332) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(105) مسجدًا صيانةً وترميمًا.
 

Advertisements

أولًا: مساجد الافتتاحيات:
مديرية أوقاف البحيرة
1. الوسطاني- كفر دمنبوه - كوم حمادة
2. إبراهيم الفرحاني- البستان - الدلنجات
3. أبو زريق - قرية أبو زريق - ايتاي البارود
4. الرحمن - مدخل قرية حافظ - دمنهور
5. الزهراء - رمسيس - ايتاي البارود
6. مسعود سعد - بندر الدلنجات
7. المصطفى- أبيا الحمرا - الدلنجات 
8. عزبة رجب – قرية طيبة - الدلنجات
 

مديرية أوقاف سوهاج 
9. المتولي – روافع العيساوية - المنشأة
10. الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام 
11. التوحيد- نجع العسال أخميم


مديرية أوقاف الإسماعيلية
12. أبو سلامة – السويدات - القصاصين
13. التقوى كساب- المحسمة الجديدة - أبو صوير - الإسماعيلية
 

مديرية أوقاف قنا 
14. الرحمن السلامية – نجع حمادي
15. عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت 
 

مديرية أوقاف المنوفية
16. التقوى – طهواي - أشمون
مديرية أوقاف بني سويف
17. الصالحين - الجزيرة الشرقية ببا - بني سويف


ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا 
18. نجع عزوز- القلعة - قفط
19. العتيق – اسمنت - نقادة
20. الشاوري - فرشوط
21. خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت 
 

مديرية أوقاف البحيرة
22. الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور 


مديرية أوقاف المنيا
23. عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حي أبو هلال المنيا


مديرية أوقاف الإسماعيلية
24. الشهيد سعد البعلي – البعالوة- القصاصين.

txt

إضافة 17 بيتا إلى بيوت الله، الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

txt

بجوائز 100 ألف جنيه، تفاصيل المسابقة البحثية بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

خريطة افتتاح المساجد خطبة الجمعة القادمة خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة القادمة موضوع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

إضافة 17 بيتا إلى بيوت الله، الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

بجوائز 100 ألف جنيه، تفاصيل المسابقة البحثية بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة
ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

الملك فؤاد يختتم زيارته للإسكندرية برسالة شكر إلى المحافظ ومدير تنشيط السياحة (صور)

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بالتوقيت الصيفي والقناة الناقلة

محامية حليمة بولند تكشف كواليس حبسها

أسعار الملابس الصيفية 2024، التيشيرتات تبدأ من 224 جنيها (صور)

رئيس الصين يوجه رسالة للولايات المتحدة، وبلينكن يرد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

مصرع ربة منزل في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

منوعات

المزيد

شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 27-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 27-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

أعراض الإصابة بضربة الشمس (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية