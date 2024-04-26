الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس أرسانيوس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس أرسانيوس تلميذ القديس سوسنيوس.

استشهاد القديس أرسانيوس

في مثل هذا اليوم من سنة 21 للشهداء (305م)، استشهد القديس أرسانيوس تلميذ القديس سوسنيوس. وذلك أنه لما كان الإمبراطور دقلديانوس يعذِّب القديس سوسنيوس، أعلَموه عن أرسانيوس أنه على إيمان معلمه.

فاستحضره واستعلَم منه عن معتقده، فأقر واعترف بالسيد المسيح. فلاطفة الملك كثيرًا ليثنيه عن رأيه، فلم يقبل، بل وبخ الملك لكونه يعبد الأوثان وتركه عبادة الإله الحقيقي، فحنق عليه الإمبراطور وأمر بتعذيبه بكل أنواع العذاب، وأخيرًا أمر بقطع رأسه أمام معلِّمه، فنال إكليل الشهادة.

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الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس يعقوب الكبير

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس يعقوب الكبير أحد الاثني عشر رسولًا وشقيق يوحنا الحبيب.

قصة القديس يعقوب الكبير

﻿في مثل هذا اليوم سنة 44م استشهد القديس يعقوب الرسول بن زبدي، ويدعى يعقوب الكبير تمييزًا له عن يعقوب الصغير بن حلفى. وُلِدَ وتربى في بيت صيدا إحدى بلاد الجليل ومدينة القديسين بطرس وأندراوس. وكان بتولًا مثل أخيه يوحنا.

دعاه السيد المسيح للخدمة مع أخيه يوحنا في نفس اليوم التي دعا فيه بطرس وأندراوس، فتركا السفينة وأباهما وتبعا السيد المسيح (مت 4: 21، 22)، اختاره الرب يسوع ليكون شاهدًا مع بطرس ويوحنا لبعض الأحداث الهامة مثل إقامة ابنة يايرس والتجلي وفي بستان جثسيماني ليلة آلامه.

وبعد حلول الروح القدس على التلاميذ بشر هذا القديس في اليهودية والسامرة مما أثار عداوة اليهود، فثاروا ضده ووشوا به لدى الملك هيرودس أغريباس بأنه يدعو الناس ألا يعطوا الجزية لقيصر بل يصرفوها على الفقراء والمساكين، فقبض عليه هيرودس وأراد أن يكسب رضى اليهود فأمر بقطع رأس القديس بحد السيف (أع 12: 1)، فنال إكليل الشهادة ويُعتبر هذا القديس أول من استشهد من الآباء الرسل وهو الوحيد بين الرسل الذي سجل لنا الكتاب المقدس خبر استشهاده. ويوجد جسده في مدينة كومبوستيلا بإسبانيا موضوعًا في كاتدرائية ضخمة باسمه.