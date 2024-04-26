إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية
أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بقرية كفر الولجا بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى يفيد وصل ٥ أشخاص مصابين فى مشاجرة وتم تقديم العلاج اللازم لهم.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من التحريات والمعاينة إصابة أشجان.ع. ا 50 سنة، يسرية.ع. ع. ع 33 سنة، حازم. ع. ع 21 سنة، حمادة. ر. ع هم سنة مقيمين بقرية كفر الولجا وحدوث المشاجرة وتعدى على الآخر وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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