لحظة إطلاق النار في مشاجرة طلبة بمدرسة دولية بالمعادي (فيديو)

إطلاق نار في مدرسة دولية بالمعادي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف لحظة إطلاق أحد أولياء الأمور النار داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة زهراء المعادي.

إطلاق نار في مدرسة دولية بالمعادي



وعن إطلاق نار في مدرسة دولية بالمعادي، أظهر مقطع الفيديو شجارا وقع في مدرسة بالمعادي، حيث أقدم أحد أولياء الأمور على التعدي على أحد الطلاب، وأطلق النار لتخويف الطالب الذي يتشاجر مع ابنه، الأمر الذي أصاب الطلاب بحالة من الفزع الشديد.

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كما أظهر الفيديو، المتداول لإطلاق نار في مدرسة دولية بالمعادي، حالة الذعر التي بدا عليها الطلاب أثناء إطلاق أحد أولياء الأمور للنار، حيث أظهر الفيديو الصراخ الشديد والفزع الذي بدا عليه طلاب المدرسة، الذين أصيبوا بالذعر خوفًا من المشاجرة وإطلاق النار.

وأشار شهود العيان لحادث إطلاق نار في مدرسة دولية بالمعادي، إلى أن ولي الأمر ادعى أنه ضابط، فقام بالتعدي على أحد الطلاب وأطلق النار لتخويفه خلال مشاجرة مع ابنه بالمدرسة.

القبض على المهندس الذي انتحل صفة ضابط

وألقت أجهزة الأمن القبض على المهندس الذي انتحل صفة ضابط شرطة وأثار الذعر في أحد المدارس، وذلك أثناء مشاجرة مع نجله داخل مدرسة في منطقة المعادي، وحاول الهرب من الأهالي، بعد إطلاقه أعيرة نارية محاولا فض التشاجر.



وتستمع النيابة إلى أقوال المهندس المتهم بإطلاق أعيرة نارية أثناء مشاجرة نجله مع بعض الطلاب أمام المدرسة في زهراء المعادي، بغرض فضها، لكن الأهالي أمسكوا به، وحاول ولي الأمر الهرب منهم مدعيا أنه ضابط شرطة.

الأهالي يقبضون على مهندس بترول

وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا من الأهالي بالقبض على مهندس بترول، انتحل صفة ضابط شرطة واقتحم مدرسة بنطاق بدائرة القسم وأطلق أعيرة نارية لإثارة الذعر في نفوس الطلاب لتشاجر نجله مع آخرين.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي ولي الأمر، الذي اقتحم المدارس بدائرة القسم وأطلق أعيرة نارية لإثارة الذعر في نفوس الطلاب.



وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية من طبنجة صوت داخل مدرسة بمنطقة زهراء المعادي كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، منتحلا صفة ضابط شرطة، وتوجه رجال المباحث إلى المدرسة وتمكنوا من ضبط المتهم.

أجهزة الأمن تتحفظ على مقاطع فيديو لإطلاق النار



وتحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة، على مقاطع فيديو ترصد مشاجرة أمام مدرسة دولية، بمنطقة المعادي وإطلاق الرصاص.

