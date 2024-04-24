بسبب شرب المخدرات، مصرع شخص في مشاجرة بالخصوص

لقى شخص مصرعه على يد عامل، إثر مشاجرة بينهما بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسبب قيام المتهم بشرب المواد المخدرة أمام منزل المجني عليه، وخلال مطالبته له بالابتعاد عن المنزل طعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

Advertisements

مصرع شخص بمنطقة السقيلي

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب منزل ويبلغ من العمر 31 عاما، وعامل مستأجر شقه لديه يبلغ من العمر 37 عاما، بسبب خلافات بينهما ورفض المجنى عليه قيامه بشربه المواد المخدرة أمام المنزل، فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم، بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.