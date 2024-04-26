مصرع شخصين في انقلاب دراجة نارية بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا من مأمور مركز طوخ بوقوع حادث تصادم على طريق كفر الرجالات بدائرة المركز انتقلت الأجهزة المعنية وتبين مصرع شاب 37 عاما وطفل عمره 15 عاما يدعي جمال س، فيما يخضع آخر للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن الجثتين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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معاناة أهالي طوخ بسبب عدم وجود إنارة بالطرق

فيما طالب الأهالي باتخاذ خطوات جادة لإصلاح الطرق الداخلية بين قرى مركز طوخ والتي تتسبب دائما في وقوع الحوادث حيث انها غير ممهدة واتجاه واحد ولا يوجد إنارة مما تسبب في الكثير من الحوادث.