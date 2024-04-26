مصرع 4 أشخاص في حوادث متفرقة بالغربية

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حوادث متفرقة بمدينة السنطة في محافظة الغربية.

وقع الحادث الأول بطريق تاج العجم - السنطة وأسفر عن مصرع شابين والثاني بطريق السنطة البلد - السنطة ومصرع شخص والثالث بطريق شندلات مصرع شاب وجميعهم حوادث موتوسيكلات.

تم إخطار الجهات الأمنية بالحوادث وانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى مواقع الحوادث حيث أشرفت على نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال تلك الواقعة.



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التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.