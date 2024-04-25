الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

غدا، إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان في الإسماعيلية

نقابة أطباء الأسنان،
نقابة أطباء الأسنان، فيتو

أعلن الدكتور مصطفى مكاوي نقيب أطباء الأسنان في محافظة الإسماعيلية، عن موعد انطلاق انتخابات التجديد النصفي وانتخاب النقيب لنقابة أطباء الأسنان العامة والفرعية، والتي تجري يوم غد الجمعة الموافق  ٢٦ أبريل الجاري.  

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موعد بدء التصويت 

حيث تبدأ عمليات التصويت منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء. 

ويجري المنافسة في الإسماعيلية بين الدكتور مصطفى مكاوي النقيب الحالي والدكتور محمد عفيفي بينما فاز أعضاء فوق 15 وتحت 15 سنة بالتزكية.  

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المنافسة على منصب النقيب 

وأوضح مكاوي أنه وبالنسبة للنقابة العامة تجري المنافسة على منصب النقيب بين 3 أطباء من بينهم النقيب الحالي ونقيب سابق. ويجري التنافس على مقعد عضو منطقة شرق الدلتا فوق 15 سنة بين 3 أطباء.  

 

الانتهاء من الاستعداد للانتخابات 

وكانت قد انتهت نقابة أطباء الأسنان في محافظة الإسماعيلية كافة استعدادتها للانتخابات بتوفير مقر الانتخابات وتجهيزه بكل الوسائل التي تيسر عملية الانتخابات على الأطباء، وتوفير السرية التامة وحرية التصويت واختيار المرشحين.
 

تجري نقابة أطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية.
 

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، إن اللجنة جهزت مقرات التصويت على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص مقر للتصويت في كل نقابة فرعية، بإجمالي 27 لجنة بالمحافظات، بالإضافة إلى طباعة استمارات التصويت وتوزيعها. 
 

وأوضحت أن اللجنة قد تواصلت مع مجلس الدولة بشأن التنسيق للإشراف القضائي على إجراءات الاقتراع يوم 26 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة. 

 

وأشارت، إلى أن اللجنة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التصويت على الأطباء، وأنه تم تأجيل إجراء التصويت ليتم في شهر أبريل الجاري، تسهيلًا على أطباء الأسنان ودعمًا لمشاركة عدد أكبر من أعضاء الجمعية العمومية بالانتخابات، بدلًا من إجرائها فى شهر مارس الماضي، والذي سيأتي بالتزامن مع شهر رمضان.

 

 

 

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