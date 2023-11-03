الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك بمؤتمر نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية

جانب من مؤتمر أسنان،
جانب من مؤتمر أسنان، فيتو

شارك الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، يرافقه الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان بالمنصورة الجديدة، افتتاح مؤتمر المنصورة الدولي لطب الأسنان، برئاسة الدكتور حاتم الجندي نقيب اطباء الدقهلية، والذي يختتم اليوم بفندق جامعة المنصورة بمدينة المنصورة.

بحضور عمداء ووكلاء كليات طب الأسنان الحكومية والأهلية والخاصة ولفيف من قيادات وعلماء طب الأسنان بمصر.

هذا وقد حظي المؤتمر بمشاركة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات كلية طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة.

وفي كلمته أكد الدكتور معوض الخولي، أن التعاون الوثيق بين نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية والجامعات ينتج عنه مؤتمر ناجح بكل المقاييس والذي يدل علي العمل بروح الفريق. واثنى سيادته على تنظيم النقابة لهذا الحدث العلمي المميز وخروجه بهذه الصورة المميزة بمشاركة لفيف من علماء وخبرات طب الأسنان بمصر.

 

 وأن مشاركة ابنائنا الطلاب مع طلاب كليات طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة يعطي فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والرؤى البحثية وزيادة المهارات البحثية والعملية وزيادة الثقة بالنفس واكتساب المهارات والقدرات اللازمة لتقديم العروض والمحاضرات لدى الطلاب فى مثل هذه المناسبات العلمية.

هذا وقدم الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الدقهلية درع النقابة للدكتور معوض الهولي تقديرا لمشاركته الفعالة والتي أثرت المؤتمر. 

وأعرب الدكتور عصام الوكيل عن سعادته بهذه التجربة الرائعة لأطباء أسنان المستقبل.

 

شهدت جامعة المنصورة انطلاق مركز الإرشاد النفسي بجامعة المنصورة الجديدة، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وإشراف الدكتور هالة محمد فوزي المرصفاوي عميد كلية الطب، والدكتور سوزي فايز مدير برنامج الطب والجراحة.

مركز الإرشاد بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

يستمر مركز الإرشاد النفسي برئاسة الدكتور محمد متولي السيد -  أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة في تقديم خدماته لطلاب الجامعة يوم الأربعاء من كل أسبوع بالعيادة الطبية بمبنى ( 5 ) الدور الأول

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ويتطلع مركز الإرشاد النفسي بجامعة المنصورة الجديدة أن يكون أحد مراكز الإرشاد النفسي الرائدة في مصر والمنطقة من خلال تعزيز الصحة النفسية للطلاب وتمكينهم من تحقيق قدراتهم وتطوير إمكانياتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم. ونحن ملتزمون برؤية جامعة المنصورة الجديدة في إعداد خريجين متميزين وقادرين علي التكيف مع الضغوطات الحياتية ليقودوا قاطرة التقدم في مجالات التنمية في المستقبل.

وصرح رئيس الجامعة أن مركز الإرشاد النفسي يسعى إلى تقديم الدعم والرعاية بغرض تعزيز الصحة النفسية الإيجابية للطلاب ليصبحوا قادرين علي تطوير إمكانياتهم من أجل اكتساب المرونة والكفاءة التي تمكنهم من التعامل مع التحديات التي يواجهونها في النواحي الوجدانية أو السلوكية أو الإدراكية، أو المعرفية. 

وأضافت الدكتورة هالة المرصفاوي أن الحياة الجامعية قد تكون مليئة بالتحديات والصعاب علي كثير من الطلاب خاصة الذين يعانون من صعوبات نفسية مسبقة أو ضغوط حياتية، ومن هذه التحديات أن سن الرشد - عادة ما- يصاحبه ظهور العديد من مشكلات الصحة النفسية، لذا على الطلاب أن يبادروا بطلب المساعدة لدي مركز الإرشاد النفسي إذا كانت هناك تحديات متعلقة بالصحة النفسية مثل: قلق، توتر، الإحساس بالحزن، عصبية زائدة وسرعة الاستثارة، صعوبة في التحصيل الدراسي، قلة الثقة بالنفس، خجل اجتماعي، استخدام خاطئ للأدوية، صعوبة التكيف أو التأقلم بعيدا عن الأسرة.

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أعضاء هيئة التدريس أطباء الأسنان اطباء الدقهلية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنصورة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة طلاب الجامعة عميد كلية طب الاسنان

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