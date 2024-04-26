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أخبار مصر

طقس مائل للبرودة ليلا، درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-04-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، متوقعة أن يكون يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 فى مصر

حالة الطقس غدًا الجمعة 26- 4 -2024 بمحافظة البحيرة

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.


وتعاود  درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بدءا من اليوم الجمعة  من 3:4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ويصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط للأمطار.
 

درجات الحرارة 
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29  


العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16
و درجة الحرارة العظمى 30


بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22


مطروح: درجة الحرارة  الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 21


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى  25


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24


نخل: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 25


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  30


السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 18
ودرجة الحرارة العظمى 32


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 33


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 34


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24  ودرجة الحرارة العظمى 38


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 39
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 36

 

 

     

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