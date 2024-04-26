الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يكون  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 26- 4- 2024 بوادي النطرون

مائل للبرودة ليلا، حالة الطقس غدا الجمعة 26- 4- 2024 في مصر


وتعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بدءا من اليوم الجمعة من 3:4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط للأمطار.


درجة الحرارة

Advertisements

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس الطقس اليوم الجمعة

مواد متعلقة

تحذير لسكان هذه المناطق غدا من الرمال والأتربة

مائل للبرودة ليلا، حالة الطقس غدا الجمعة 26- 4- 2024 في مصر

تصل لحد السيول، تحذير من الأمطار غدا بهذه المناطق

حتى 6 درجات، انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد
ads

الأكثر قراءة

بعد تقديم الساعة، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب

حكاية تعرض الإعلامي توفيق عكاشة للنصب من عصابة محترفة في الاحتيال على المواطنين

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد مازيمبي

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 فى مصر

بسبب غزة، استقالة متحدثة جديدة من الخارجية الأمريكية

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي، اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي، اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: لما تسمع الاغاني الوطنية وتبكي هذا إحساس بنعمة الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية