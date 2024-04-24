الشرقية تنضم لحملات المقاطعة، حلقة السمك بالزقازيق بلا زبائن (صور)

لم تسلم الأسواق بمحافظة الشرقية من حملات المقاطعة لجميع أنواع الأسماك، والتي دشنت من قبل المواطنين بمحافظة بورسعيد الأيام الماضية، وأطلقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعنوان "خليها تعفن".

فيتو داخل حلقة السمك بالزقازيق

فيتو رصدت حملة المقاطعة من قبل المواطنين في أسواق الشرقية وبالتحديد بحلقة السمك الكائنة بمدينة الزقازيق والتي يتواجد بها الكثير من الباعة وتجار الأسماك.

عزوف المواطنين

Advertisements

بيومي رفعت أحد الباعة بحلقة السمك، قال إن عزوف المواطنين عن شراء الأسماك والتوافد على الأسواق تسبب في حالة من الركود التام فى حلقة السمك بسبب حملة المقاطعة والتي تمت تدشينها من قبل المواطنين بعدم الشراء يرجع ذلك بسبب ارتفاع بعض الأسعار للأسماك وعدم قدرة المواطن على الشراء.

احتياجات المواطنين

وائل عبد الرحمن بائع الأسماك، أكد أن هناك ارتفاع بسيط للأسماك عما قبل وهو لا يتناسب مع احتياجات المواطن لتلبية متطلبات حياته اليومية مضيفا أنه عزوف المواطنين عن الشراء والإقبال على الأسواق يتسبب في أضرار وخسائر كبير على الباعة والعاملين التي تنتظر أجرها اليومي.

وأوضحت الحاجة سعدية ربة منزل، أن ارتفاع الأسعار للأسماك بهذه الطريقة لا يتناسب مع محدودي الدخل وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم الخاصة، مضيفا أن لابد من استمرار تدشين الحملة على كافة المحافظات لحين تقليل الأسعار والعودة لشراء الأسماك.

باعة الأسماك في الشرقية،فيتو

مع تصاعد حملة «خليه يعفن» في المحافظات.. هل انخفضت أسعار الأسماك في الأسواق؟.. 12 نوعًا تتصدر المشهد أبرزها البلطي

أسعار الأسماك في الأسواق بالتزامن مع حملة خليه يعفن، تصاعدت حملة «خليه يعفن» لمقاطعة الأسماك التي انطلقت يوم الإثنين الماضي، في محافظتي بورسعيد والإسكندرية، لتمتد إلى 7 محافظات أخرى.

حلقة السمك في الزقازيق بلا زبائن، فيتو

دعوات بضرورة استمرار مقاطعة شراء الأسماك اعتراضًا على ارتفاع أسعاره

واستمرت دعوات نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة استمرار مقاطعة شراء الأسماك، وأن تدشن الحملة في جميع محافظات مصر اعتراضًا على ارتفاع أسعار الأسماك.

تستعرضها «فيتو» وذلك من خلال ما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أحدث تقرير لها، في السطور الآتية:

حلقة السمك خالية من الزبائن، فيتو

تستعرضها «فيتو» وذلك من خلال ما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أحدث تقرير لها، في السطور الآتية:

انخفاض أسعار 12 نوعًا من الأسماك في الأسواق

رصدت البوابة الحكومية انخفاضات في أسعار بعض الأسماك بلغ عددهم 12 نوعًا، بانخفاضات تراوحت ما بين 3 قروش و8.9 جنيه في الكيلو حسب النوع والحجم.

رصدت البوابة الحكومية انخفاضات في أسعار بعض الأسماك بلغ عددهم 12 نوعًا، بانخفاضات تراوحت ما بين 3 قروش و8.9 جنيه في الكيلو حسب النوع والحجم.

الأسماك،فيتو

ارتفاع أسعار 13 نوعًا من الأسماك في الأسواق

بينما رصدت البوابة الحكومية ارتفاع أسعار بعض الأسماك بلغ عددهم نحو 13 نوعًا، بارتفاعات تراوحت ما بين قرشين.