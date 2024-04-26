ريال مدريد يسعى للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني على حساب سوسيداد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا اليوم الجمعة علي نظيره فريق ريال سوسيداد في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا، على ملعب "ريالي أرينا".



ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 81 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني



تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، وبتوقيت السعودية.

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القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد



تذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد عبر قناة beIN sports HD1.

بيلينجهام خارج قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد للإصابة

كشفت تقارير إعلامية عن أسباب استبعاد الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد من قائمة الفريق أمام سوسيداد ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية أن ‏استبعاد بيلينجهام من قائمة الميرنجي بسبب التهاب في المعدة والأمعاء‏.

قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد



وأعلن كارلو أنشيلوتي قائمة ربال مدريد وكانت ‏كالآتي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، فاسكيز، جارسيا،إيدير ميليتاو، روديجر.

خط الوسط: توني كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس،جولر.

خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني؟



بات فريق ريال مدريد قريبا من استعادة لقب الدوري الإسباني - الليجا، بعد فوزه 3/2 على منافسه التقليدي برشلونة، يوم الأحد الماضي، في لقاء الكلاسيكو.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة من 32 مباراة، ويتقدم بـ11 نقطة عن برشلونة مع تبقي 6 جولات.



ويحتاج ريال مدريد إلى 7 نقاط لضمان لقب الدوري الإسباني رسميًا.

وحال حصد ريال مدريد 7 نقاط سيرفع رصيده إلى 88 نقطة، وحال فوز برشلونة في مبارياته الست المقبلة فإنه سيرفع رصيده إلى 88 نقطة أيضًا.

لكن وقتها سيضمن ريال مدريد لقب الليجا لأنه سيتفوق على برشلونة في المواجهات المباشرة، حيث فاز ريال مدريد 2/1 في لويس كومبانيس الأولمبي ملعب برشلونة و3/2 في سانتياجو برنابيو.