بات فريق ريال مدريد قريبا من استعادة لقب الدوري الإسباني - الليجا، بعد فوزه 3/2 على منافسه التقليدي برشلونة، يوم الأحد الماضي، في لقاء الكلاسيكو.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة من 32 مباراة، ويتقدم بـ11 نقطة عن برشلونة مع تبقي 6 جولات.

كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني؟

ويحتاج ريال مدريد إلى 7 نقاط لضمان لقب الدوري الإسباني رسميًا.

وحال حصد ريال مدريد 7 نقاط سيرفع رصيده إلى 88 نقطة، وحال فوز برشلونة في مبارياته الست المقبلة فإنه سيرفع رصيده إلى 88 نقطة أيضًا.

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لكن وقتها سيضمن ريال مدريد لقب الليجا لأنه سيتفوق على برشلونة في المواجهات المباشرة، حيث فاز ريال مدريد 2/1 في لويس كومبانيس الأولمبي ملعب برشلونة و3/2 في سانتياجو برنابيو.

وقال الإيطالي ‏كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: "نحتاج إلى 7 نقاط لنتوج بالدوري الإسباني، ونريد تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن".

وحال فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد، غدًا الجمعة، وعلى قادش بعد أيام ثم التعادل أو الفوز على غرناطة فإن ريال مدريد سيضمن التتويج بلقب الليجا، يوم الأحد 12 مايو.

ويأمل ريال مدريد في التتويج بثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، بعد أن فاز بهما موسم 2021/2022 مع أنشيلوتي.

وسيلعب ريال مدريد مع بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميلان يسعي لضم نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يريد ميلان ضم داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرحب برحيل سيبايوس في الصيف، رغم أن عقده مع الميرنجي ينتهي في صيف 2027، بسبب أنه خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت أن العلاقة ممتازة بين ريال مدريد وميلان، لكن لا يزال هناك خلاف بين الناديين حول صيغة الصفقة.

وذكرت أن ميلان يريد ضم سيبايوس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، على شاكلة صفقة إبراهيم دياز قبل 3 سنوات.

على الجانب الآخر، يريد ريال مدريد بيع سيبايوس نهائيا في الصيف المقبل نظير 10 ملايين يورو على الأقل.

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