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رياضة

الدوري الإسباني، بيلينجهام خارج قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد للإصابة

بيلينجهام لاعب ريال
بيلينجهام لاعب ريال مدريد، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس أسباب أستبعاد الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد من قائمة الفريق أمام سوسيداد ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

 

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية أن ‏استبعاد بيلينجهام من قائمة الميرنجي بسبب التهاب في المعدة والأمعاء‏.

قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد 

وأعلن كارلو أنشيلوتي قائمة ربال مدريد وكانت ‏كالآتي:

حراسة المرمى:  لونين، كيبا، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو،  فاسكيز، جارسيا،إيدير ميليتاو، روديجر.

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خط الوسط: توني كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس،جولر.

خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

 

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد والقنوات الناقلة 

وتنطلق مباراة ريال مدريد أمام سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة غدًا الجمعة وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

 

ميلان يسعي لضم نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يريد ميلان ضم داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرحب برحيل سيبايوس في الصيف، رغم أن عقده مع الميرنجي ينتهي في صيف 2027، بسبب أنه خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت أن العلاقة ممتازة بين ريال مدريد وميلان، لكن لا يزال هناك خلاف بين الناديين حول صيغة الصفقة.

وذكرت أن ميلان يريد ضم سيبايوس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، على شاكلة صفقة إبراهيم دياز قبل 3 سنوات.

على الجانب الآخر، يريد ريال مدريد بيع سيبايوس نهائيا في الصيف المقبل نظير 10 ملايين يورو على الأقل.

ميلان يسعى لضم نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

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