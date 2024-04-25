لأول مرة، دي بروين يسجل هدفا برأسه في البريميرليج

الدوري الإنجليزي، أحرز البلجيكي كيفين دي بروين، هدفا في فوز مانشستر سيتي العريض خارج أرضه على حساب برايتون برباعية نظيفة، مساء الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الدولي البلجيكي، الهدف الأول للسيتي في المباراة بضربة رأسية في الدقيقة 17.

ولأول مرة، ينجح دي بروين في تسجيل هدف برأسه في البريميرليج على مدار مسيرته، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وسبق لدي بروين تسجيل 67 هدفا في البريميرليج قبل مباراة برايتون، كلها جاءت بالقدمين، لينجح الليلة في تسجيل هدف استثنائي.

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ومنذ بداية عام 2024، ساهم دي بروين في 18 هدفا خلال 18 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالها 12 وصنع 6.

ولا يتفوق على دي بروين سوى الإنجليزي كول بالمر جناح تشيلسي، الذي شارك في 22 هدفا، ما بين الصناعة والتسجيل هذا العام.

وعلى صعيد آخر انتزع مانشستر سيتي المركز الثاني من ليفربول بعد فوزه اليوم على برايتون 4-0 في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي علي برايتون

1- آرسنال 77 نقطة

2- مانشستر سيتي 76 نقطة

3- ليفربول 74 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية

وفاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه برايتون بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف مانشستر سيتي في شباك برايتون، فيل فودين هدفين في الدقيقتين 26 و34، كيفين دي بروين في الدقيقة 17، جوليان ألفاريز في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة، ولكن السيتي له لقاء مؤجل، ويتراجع فريق ليفربول للمركز الثالث ورصيده 74 نقطة.

ليفربول يخسر أمام إيفرتون

وسقط ليفربول في فخ الخسارة أمام إيفرتون 2-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ثلاث نقاط جديدة في صراع المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي.

وأسفرت مباريات أربعاء في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، فوز بورنموث علي وولفرهامبتون 1-0، ومانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد 4-2، وكريستال بالاس علي نيوكاسل يونايتد 2-0، وإيفرتون على ليفربول 2-0.

وكان أرسنال حقق الفوز على تشيلسي 5-0 الثلاثاء الماضي في الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.