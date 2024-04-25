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رياضة

مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية في الدوري الإنجليزي ويرتقي للوصافة

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه برايتون بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف مانشستر سيتي في شباك برايتون، فيل فودين هدفين في الدقيقتين 26 و34، كيفين دي بروين في الدقيقة 17، جوليان ألفاريز في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة، ولكن السيتي له لقاء مؤجل، ويتراجع فريق ليفربول للمركز الثالث ورصيده 74 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

في حراسة المرمي: إيدرسون.

في خط الدفاع: جوشكو جفارديول، ناثان أكي، مانويل أكانجي، كايل والكر.

في خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، فيل فودين، ماتيو كوفاسيتش.

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في خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

تشكيل برايتون ضد مانشستر سيتي 

ستيل، باركو، فان هيكي، دانك، فيلتمان، باليبا، لالانا، مودير، جروس، جواو بدرو، داني ويلبيك.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 77 نقطة
2- مانشستر سيتي 76 نقطة
3- ليفربول 74 نقطة
4- أستون فيلا 66 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة
6- مانشستر يونايتد 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة
8- وست هام يونايتد 48 نقطة
9- تشيلسي 47 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- برايتون 44 نقطة
12- وولفرهامبتون 43 نقطة
13- فولهام 42 نقطة
14- كريستال بالاس 39 نقطة
15- برينتفورد 35 نقطة
16- إيفرتون  33 نقطة
17- نوتنجهام فورست  26 نقطة
18- لوتون تاون 25 نقطة
19- بيرنلي 23 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

برشلونة يناقش التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

ناقش تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، إحدى الصفقات خلال اجتماع تحديد مصيره مع البارسا.

وكان لابورتا قد عقد اجتماعا حاسما مع تشافي، مساء أمس الأربعاء، بحضور المدير الرياضي ديكو في المدينة الرياضية، ولكن تم استكماله لاحقا في منزل رئيس النادي.

وكتب رامون سالموري، الصحفي الشهير ب"راديو كتالونيا"، على حسابه بشبكة "إكس": "ناقش تشافي صفقة برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي مع ديكو في اجتماع تحديد مصيره أمس الأربعاء، وهناك تفاؤل بشأنها في برشلونة".

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد سليفا 58 مليون يورو، لكن السيتي قد يتفاوض بشأن هذا الرقم، إذا أبلغهم اللاعب بأنه يفضل الرحيل.
وسبق أن كشفت تقارير إسبانية أن سيلفا يفضل برشلونة على ريال مدريد، حيث يرى أنه لا يوجد مكان له في قائمة الفريق الملكي.

وأضافت: "سيلفا مستعد أيضا أن يضحي بجزء من راتبه، للمساعدة في الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف المقبل".

 

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