بيراميدز يواجه ألو إيجيبت وديا السبت

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن قرار المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش بإقامة مباراة ودية يوم السبت المقبل في إطار تجهيز الفريق لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

أوضح زاهر أن بيراميدز سيواجه فريق ألو أيجيبت وديا في السابعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار رغبة المدرب في تجهيز جميع اللاعبين في ظل توالي المواجهات بالدوري خلال شهر مايو المقبل.

ويستعد بيراميدز متصدر جدول الدوري برصيد ٣٥ نقطة، لمواجهة إنبي في الجولة ٢٠ من بطولة الدوري في الأول من مايو على استاد بتروسبورت، قبل أن يواجه فيوتشر وسيراميكا والمصري والإسماعيلي والجونة تواليا خلال شهر مايو.

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يستعد فريق بيراميدز لمباراته القادمة بعد استمرار تصدره قمة الدوري المصري الممتاز بفوزه الأخير بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره إنبي في السابعة مساء الاثنين، على استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ20 ببطولة الدوري الصمري الممتاز.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا ومثيرا من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

أحرز ثلاثية بيراميدز إبراهيم عادل ومصطفى فتحي هدفين في الدقائق 45 و55 و74.

وأحرز ثنائية البنك الأهلي كل من سعيدو سيمبوري وكريم بامبو في الدقائق 50 و52.

تم اختيار مصطفى فتحي لاعب فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-٢ في إطار الجولة ١٩ من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وواصل بيراميدز الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٥ نقطة بعدما حصد ٣ نقاط هامة في مشوار البطولة.

وقدم مصطفى فتحي مباراة غاية في القوة في مواجهة البنك الأهلي وسجل هدفين من ثلاثية بيراميدز ليمنح الفريق ٣ نقاط هامة.

أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

ومن انفراد تام بالمرمى من إبراهيم عادل يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ساقطة أعلى الحارس حسن شاهين سكنت يسار المرمى في الدقيقة 47.

ومن كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليمين قابلها سعيدو سيمبوري برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يمين المرمى محرزا هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 50.

ومن كرة عرضية من ياو أنور من جهة اليمين قابلها كريم بامبو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى محرزا الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقة 52.

ومن تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء من مصطفى فتحي سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 59 بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو أشار بطرد رمضان صبحي بعد تدخل متهور على أيمن أشرف.

وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو أشار بركلة جزاء لبيراميدز بعد إعاقة من ياو أنور لأحمد سامي داخل منطقة الجزاء أحرزها مصطفى فتحي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 74.

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالجولة 18 بالدوري المصري بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، التى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.

ويفتقد فريق بيراميدز لجهود لاعبه رمضان صبحي خلال مواجهته القادمة أمام إنبي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 59 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة أمام رمضان صبحي خلال مواجهة البنك الأهلي مساء أمس الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد تلك البطاقة الحمراء الثانية له بشكل عام مع بيراميدز إذ حصل على بطاقتين صفراويتين في الدقيقة 37 و90+9 في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت يوم 12 ديسمبر 2020 ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

ومع النادي الأهلي تحصل رمضان صبحي على بطاقة حمراء في موسم 2015-2016، وبالتحديد في مباراة إنبي التي أقيمت يوم 15 أبريل 2016 ضمن مباريات الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري.