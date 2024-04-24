الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الدوري المصري، تقدم فريق بيراميدز علي نظيره فريق البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول، خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

أحرز هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 45.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي 

 وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن  تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي

 

 

وتذاع مباراة بيراميدز والبنك الأهلي على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

يسعى فريق بيراميدز الي تحقيق الفوز لتأكيد صدارته لقمة الدوري المصري في الوقت الذي يأمل البنك الأهلي اغتنام الفرصة واقتناص ثلاث نقاط تنقله الي الترتيب الثاني عشر مع الزمالك.

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بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 10 أهداف.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

 

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالجولة 18 بالدوري المصري بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز،  التى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

1- بيراميدز 32 نقطة 
2- زد اف سي  30 نقطة
3-إنبي  29 نقطة 
4- الاتحاد السكندري 29 نقطة

5-المصري البورسعيدي  28 نقطة
6- مودرن فيوتشر  25 نقطة
7-  الجونة 25 نقطة

8-سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
9- طلائع الجيش 24 نقطة
10- سموحة  22 نقطة
11- الأهلي 21 نقطة
12- الزمالك  21 نقطة
13- بلدية المحلة  19 نقطة
14-الإسماعيلي  19 نقطة

15-  البنك الأهلي  18 نقطة

16- فاركو  12 نقطة
17- المقاولون العرب 12 نقطة
18- الداخلية  11 نقاط

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وفاز فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

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