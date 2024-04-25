الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتلقى نبأ سارا بعد الخسارة التاريخية أمام آرسنال

الدوري الإنجليزي، تلقى ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، أنباء سارة بعد سقوط فريقه المدوي على يد آرسنال 0-5، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة غياب الجناح الإنجليزي كول بالمر بسبب المرض، وهو ما لعب دورا في الخسارة المذلة للبلوز.



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن عودة بالمر لمرافق تدريبات الفريق اللندني، اليوم الخميس، ليشارك في استعدادات فريقه لمواجهة أستون فيلا المرتقبة يوم السبت المقبل.

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وتمثل هذه العودة دفعة معنوية للبلوز، نظرا للدور البارز الذي يلعبه الدولي الإنجليزي مع الفريق هذا الموسم.

ويعتلي صاحب الـ21 عاما صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، بالتساوي مع إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وانضم بالمر إلى تشيلسي العام الماضي، قادما من المان سيتي مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يحسم بوكيتينو موقف بالمر النهائي من العودة للملاعب أمام الفيلانز، في مؤتمر صحفي غدا الجمعة.

وانتزع مانشستر سيتي المركز الثاني من ليفربول بعد فوزه اليوم على برايتون 4-0 في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على برايتون

1- آرسنال 77 نقطة

2- مانشستر سيتي 76 نقطة

3- ليفربول 74 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية

وفاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه برايتون بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف مانشستر سيتي في شباك برايتون، فيل فودين هدفين في الدقيقتين 26 و34، كيفين دي بروين في الدقيقة 17، جوليان ألفاريز في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة، ولكن السيتي له لقاء مؤجل، ويتراجع فريق ليفربول للمركز الثالث ورصيده 74 نقطة.

ليفربول يخسر أمام إيفرتون

وسقط ليفربول في فخ الخسارة أمام إيفرتون 2-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ثلاث نقاط جديدة في صراع المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي.

وأسفرت مباريات أربعاء في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، فوز بورنموث علي وولفرهامبتون 1-0، ومانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد 4-2، وكريستال بالاس علي نيوكاسل يونايتد 2-0، وإيفرتون على ليفربول 2-0.

وكان أرسنال حقق الفوز على تشيلسي 5-0 الثلاثاء الماضي في الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.