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رياضة

لاعب تشيلسي يُجري عملية جراحية ويغيب لنهاية الموسم

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

 كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس عن إجراء الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب خط وسط فريق تشيلسي عملية جراحية سيغيب علي أثرها حتي نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل " البريطانية سيُجري إنزو فرنانديز عملية جراحية بسبب الإصابة على مستوى الفخذ خلال مباراة فريقه تشيلسي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن الطاقم الطبي للفريق الإنجليزي حاول التعامل مع الإصابة بعيدًا عن التدخل الجراحي لكن بعد الحديث مع الفريق الطبي لمنتخب  الأرجنتين تم اللجوء إلى إجراء الجراحة.

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وأكدت الصحيفة علي أن أنزو سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة مما يعني انتهاء موسمه رفقة تشيلسي، في الوقت نفسه التي أكدت على لحاق اللاعب ببطولة كوبا أمريكا.

 

رقم سلبي تاريخي هو الأسوأ لتشيلسي 

 وسجل تشيلسي تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو أسوأ حصيلة من الأهداف المقبولة حيث استقبلت شباكه 57 هدفا حتى الآن للمرة الأولى في تاريخ مشاركات النادي اللندني في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقت شباك تشيلسي أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد على امتداد تاريخ الفريق، فيما ستكون الحصيلة مرشحة للارتفاع في 6 مباريات قادمة لرفاق كول بالمر.

وخسر تشيلسي خلال 32 مباراة خاضها في البريميرليج 11 مرة مقابل 13 انتصارا و8 تعادلات.

آرسنال يفوز علي تشيلسي

وفاز فريق أرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين بديربي لندن على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة آرسنال وتشيلسي

 سجل خماسية آرسنال كلا من اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 4، وبنجامين وايت في الدقيقة 52 و70، وكاي هافيرتز في الدقيقة 57 و65.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 77 نقطة

2- ليفربول 74 نقطة

3- مانشستر سيتي 73 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون  33 نقطة

17- نوتينغهام فورست  26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يحقق رقما سلبيا تاريخيا بعد الخسارة أمام أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول أمام إيفرتون

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إنزو فيرنانديز تشيلسي إيفرتون الدوري الانجليزي كوبا امريكا

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الدوري الإنجليزي، تشيلسي يحقق رقما سلبيا تاريخيا بعد الخسارة أمام أرسنال
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