الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يحقق رقما سلبيا تاريخيا بعد الخسارة أمام أرسنال

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

تعرض فريق تشيلسي للخسارة أمام آرسنال، والتي تعد الأثقل في تاريخ مواجهات الفريقين وذلك بنتيجة “5 ـ 0” ليبتعد 30 نقطة كاملة عن الجانرز المتصدر، وذلك قبل أربع جولات من نهاية سباق الدوري الإنجليزي.

وفقد الفريق اللندني تقريبا كامل حظوظه في خوض إحدى المسابقات الأوروبية للأندية في الموسم المقبل بعدما أصبح يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

أهداف آرسنال في تشيلسي 

ونجح لاعبو آرسنال في فرض هيمنتهم منذ انطلاق المباراة عندما خطف البلجيكي تروسارد الهدف الأول بعد 4 دقائق فقط منهيا الشوط الأول على أسبقية ضئيلة.

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وفي الشوط الثاني أضاف بن وايت الهدف الثاني لفريق آرسنال في الدقيقة 52 قبل أن يسجل كاي هافيرتز هدفين في الدقيقيتين 57 و65 ليعود بعدها بن وايت ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة 70.

رقم سلبي تاريخي هو الأسوأ لتشيلسي 

وسجل تشيلسي تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو أسوأ حصيلة من الأهداف المقبولة حيث استقبلت شباكه 57 هدفا حتى الآن للمرة الأولى في تاريخ مشاركات النادي اللندني في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقت شباك تشيلسي أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد على امتداد تاريخ الفريق، فيما ستكون الحصيلة مرشحة للارتفاع في 6 مباريات قادمة لرفاق كول بالمر.

وخسر تشيلسي خلال 32 مباراة خاضها في البريميرليج 11 مرة مقابل 13 انتصارا و8 تعادلات.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 77  نقطة
2- ليفربول  74  نقطة
3- مان سيتي  73  نقطة
4- أستون فيلا  66  نقطة
5- توتنهام هوتسبير  60  نقطة
6- نيوكاسل يونايتد  50  نقطة
7- مانشستر يونايتد  50  نقطة
8- وست هام يونايتد  48  نقطة
9- تشيلسي  47  نقطة
10- برايتون  44  نقطة
11- وولفرهامبتون  43  نقطة
12- فولهام  42  نقطة
13- بورنموث  42  نقطة
14- كريستال بالاس  36  نقطة
15- برينتفورد  35  نقطة
16- إيفرتون  30  نقطة
17- نوتينغهام فورست  26  نقطة
18- لوتون تاون  25  نقطة
19- بيرنلي  23  نقطة
20- شيفيلد يونايتد  16 نقطة 

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