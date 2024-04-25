ننشر أسماء 3 مصابين في حادث تصادم توك توك وعربة كارو في الصلاحات بالدقهلية

شهد طريق الصلاحات بني عبيد في محافظة الدقهلية إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية توك توك، وعربة كارو أمام عزبة الشافعي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج.

تصادم بين توك توك وعربة كارو

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني عبيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من قرية الصلاحات التابعة للمركز وجود مصابين.

تحرك أمني

علي الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدتي مباحث مركز شرطة بني عبيد ودكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع الحادث أمام عزبة الشافعي، على طريق (الصلاحات - دكرنس)، نتج عنه

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اسماء المصابين

ونتج عن الحادث إصابة كل من:"ولاء محمد أحمد، 36 عاما، باشتباه كسر بالذراع والقدم اليمنى، وفاطمة عبد السلام علي، 28 عاما بسحجات بالقدم اليسرى وألم بالظهر والصدر وورد محمد محمد، 45 عاما بألم بالظهر وسحجات باليدين والقدمين".



تم نقل المصابين لمستشفى دكرنس المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

حادث آخر

وعلى صعيد آخر، كان شهد طريق القاهرة ميت غمر أمام قرية المعصرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية انقلاب سيارة ميكروباص على جسر ترعة الرياح التوفيقي.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في الحادث، وهرعت 4 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين، كما انتقل فريق الإنقاذ النهري للبحث عن أي ضحايا أو مصابين بالرياح التوفيقي.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على جسر ترعة الرياح التوفيقي على طريق القاهرة ميت غمر أمام قرية المعصرة، وتبين وجود ضحايا ومصابين.

أسباب الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انفجار الإطار الخاص بالسيارة؛ ما أدى إلى انقلابها واصطدامها بشجرة على جسر ترعة الرياح التوفيقي.

أسماء الضحايا

واستقبل مستشفى ميت غمر المركزي الضحايا عبد الفتاح موسى معن غازي 59 عاما من مركز دكرنس، ومحمد عبد الفتاح عبد الحميد 35 عاما من أجا وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ميت غمر.

اسماء المصابين

كما أصيب في الحادث، 7 آخرين وهم وأحمد طه عبد العزيز 46 عاما وأشقاؤه محمد عاما 30 ومحمود32 عاما من أجا ومحمد متولى رزق27 عاما من ميت غمر.

كما أصيب أحمد السيد عبد المنعم 25 عاما من ميت غمر، ويوسف أحمد محمد 23 عاما من المنصورة، وأحمد إبراهيم عسكر 44 عاما من أجا، وجميعهم مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقلهم لمستشفى ميت غمر لتلقي العلاج اللازم.

وجار تمشيط الترعة بحثا عن أي ضحايا محتمل سقوطهم داخل المياه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

طريق الموت الحادث الثالث في اسبوع

يذكر أن الطريق أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريق الموت لتكرار الحوادث عليه حيث شهد هذا الحادث الثالث خلال هذا الأسبوع.

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث سقوط سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي أمام كوبري البراميل بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية.

السيارة الملاكي بالرياح التوفيقي، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من مأمور قسم ميت غمر يفيد بسقوط سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي ومصرع 3 اشخاص كانوا يستقلينوها.

مصرع 3 أشخاص

انتقلت قوة أمنية من قسم ميت غمر وسيارتي إسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع 3 شباب “ واحد من قرية الحاجبي و2 من قرية دنديط ” وتم نقل الجثامين للمستشفى.



وتحرر عن الحادث المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

حادث آخر

وفي سياق آخر، كانت انقلبت سيارة تريلا في الرياح التوفيقي علي طريق ميت غمر القاهرة، أمام قرية المعصرة بمحافظة الدقهلية، مما تسبب في أزمة مرورية على إثر أعمال الرفع للسيارة وانتشالها من المياه.

وقد شهد الطريق أزمة مرورية بسبب رفع السيارة المقلوبة بالرياح التوفيقي من أمام قرية المعصرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال المرور لموقع الحادث لرفعة آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة والمسافرين.