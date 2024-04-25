حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين بالصواريخ

أحداث فلسطين وإسرائيل، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

حزب الله يستهدف جنود إسرائيليين

وأكد حزب الله في بيانه أن مقاتليه نجحوا في استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في محيط موقع المطلة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ جيش الاحتلال قصفا بالقذائف الفوسفورية على بلدة يارون في القطاع الأوسط جنوب لبنان، وتجدد اندلاع النيران التي أشعلها الجيش الاسرائيلي في أحراج منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان جراء القاء القذائف الفوسفورية.

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أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن مقاتليه استهدفوا مبنى يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وأوقعوا قتلى وجرحى.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وبالأمس الأربعاء ذكرت تقارير إعلامية أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدات عيتا الشعب وراميا وجبل بلاط جنوبي لبنان.ومن جانبه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تهاجم في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحزب الله.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه شن هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء "جولاني" ومقر وحدة "إيجوز 621" في ثكنة "شراجا" شمال ‏مدينة عكا وأصابت أهدافها بدقة ردًا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين.

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