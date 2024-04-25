آرني سلوت يفصح عن رغبته في تدريب ليفربول

قرر آرني سلوت مدرب فريق فينورد الهولندي، كسر حاجز الصمت إزاء التقارير التي أفادت بقرب توليه تدريب ليفربول الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، ليكون خلفًا للألماني يورجن كلوب.

ويستعد الفريق الإنجليزي ليفربول لتوديع مدربه الألماني يورجن كلوب، الذي أعلن عزمه مغادرة ملعب أنفيلد بنهاية الموسم الحالي.

فينور يرفض التخلي عن سلوت

كانت تقارير صحفية قد أفادت بأن عرض ليفربول المقدم لفسخ عقد المدرب الهولندي مع ناديه، قوبل بالرفض من جانب فينورد.

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ومن المحتمل أن يسمح فينورد برحيل مدربه إلى ليفربول مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، على أن يصطحب سلوت معه، بعض أفراد طاقمه الحالي.

آرني سلوت يتحدث عن رغبته في تدريب ليفربول

من جانبه، قال سلوت، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل": "الناديان يتفاوضان.. أنا في انتظار معرفة ما ستنتج عنه هذه المحادثات".

وتابع "ليس سرًا أنني أود الذهاب إلى ليفربول، لكني أنتظر الآن توصل الناديي لاتفاق، وأشعر بثقة تامة في ذلك".

ويرتبط ريتشارد هيوز المدير الرياضي للريدز، بعلاقة قوية مع النادي الهولندي، مما يعزز فرص ليفربول في جلب سلوت في نهاية المطاف.

بالورقة والقلم، ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

ويتساءل البعض هل بهزيمة ليفربول أمام ايفرتون تبخرت فرص إحرازه للقب الدوري الإنجليزي، والإجابة نستعرضها في السطور التالية:

هناك 4 مباريات متبقية لليفربول في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، أي 12 نقطة ممكنة.

وفي حال تساوي فريقين في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف التي سجلها الفريق، ثم المواجهات المباشرة بين الفريقين المعنيين.

حال فوز ليفربول في كل مبارياته المتبقية سيصل رصيده إلى 86 نقطة، وفي هذه الحالة سيحتاج إلى أن يخسر أرسنال 4 نقاط على الأقل، لكي لا يتجاوز رصيده حاجز الـ85 نقطة.

ويبلغ فارق أهداف أرسنال حاليا (+56)، مقابل (+41) لليفربول، وهو فازق يصعب على الريدز تعويضه في 4 مباريات.

بينما يأمل فريق يورجن كلوب أن يفقد مانشستر سيتي 5 نقاط على الأقل من أصل 18 نقطة متاحة في 6 مباريات متبقية للفريق السماوي، مع التفوق في فارق الأهداف.

ويبلغ فارق أهداف مانشستر سيتي حاليا (+44).

وتختلف هذه الحسابات حال تعثر ليفربول في المباريات المقبلة.

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي 2024

وست هام

توتنهام

أستون فيلا

وولفرهامبتون