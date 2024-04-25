3 أسباب وراء تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول.. الانشغال بمستقبله وأزمة حسام حسن الأبرز.. وأسطورة الريدز يوصفه بالشبح

خرج نادي ليفربول منطقيا من دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما تكبد هزيمة جديدة أمس الأربعاء، أمام إيفرتون (2 ـ 0) ضمن الجولة 29 المؤجلة، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن المتصدر آرسنال فيما لا يزال يملك أسبقية بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي تنقصة مباراتان سيخوض أولاهما مساء اليوم الخميس أمام برايتون.

3 أسباب وراء تراجع مستوى محمد صلاح

وتجرع ليفربول مرارة الهزيمة أمام إيفرتون في وقت ظهر نجمه الأول محمد صلاح مرة أخرى بأداء شاحب ومستوى مهزوز عكس بوضوح الانتكاسة التي يعشيها فريق المدرب يورغن كلوب في الأسابيع الأخيرة.

Advertisements

وخلف صيام محمد صلاح عن التهديف مع الريدز في المباريات الأخيرة الكثير من الأسباب لعل أبرزها عدم وضوح مستقبله مع النادي وذلك في ضوء الأخبار المتزايدة حول رحيلة نهاية الموسم الجاري نحو أحد الأندية السعودية الكبرى.

وفشل صلاح في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح (أي باستثناء ركلات الجزاء) وذلك في آخر 7 مباريات له مع ليفربول لتتأكد بذلك حقيقة الأزمة التي يعاني منها رغم عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وسجل النجم المصري هدفين لا أكثر في آخر 7 مباريات مع الريدز كانا من علامة الجزاء، الأول في مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة 32، والثاني بالطريقة ذاتها أمام أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي، ولم يكن مجديا باعتبار أن الفريق غادر رغم الفوز السباق.

ويعود آخر هدف لصلاح من اللعب المفتوح إلى مباراة الجولة 31 من البريمرليج أمام برايتون حينما منح التقدم لفريقه (2 ـ 1) وذلك يوم 31 مارس الماضي.

وبينما شن عدد من الفنيين والمحليين هجوما حادا على صلاح، كشفت تقارير إخبارية أن 3 عوامل تقف وراء انتكاسة نجم ليفربول وهي التفكير في مستقبله مع ليفربول، فرغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2025 إلا أن عديد المصادر ربطته بالانتقال لأندية أخرى من بينها فرق من الدوري السعودي.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن إصابة صلاح أسهمت أيضا في تدهور أدائه في المباريات الماضية، فرغم عودته إلى تشكيلة الريدز إلا أنه لا يزال بعيدا عن الجاهزية البدنية التي بدا عليها في المواسم الماضية.

أما السبب الثالث، فهو برود العلاقة مع حسام حسن مدرب منتخب مصر، حيث دخل صلاح في خلافات غير معلنة مع المدرب الجديد لمنتخب الفراعنة وبدا للجميع أنه فقد مكانته كنجم دون منازع داخل منتخب بلاده.

أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح

وجه جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، نقدا لاذعًا للنجم المصري محمد صلاح، بعد خسارة الريدز أمام إيفرتون، والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح أساسيا في هزيمة ليفربول أمام إيفرتون، وسط أداء سيئ من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم النجم المصري.

وعلق جيمي كاراجر، أسطورة فريق ليفربول، عبر شبكة قنوات "سكاي سبورتس" على أداء محمد صلاح الباهت أمام إيفرتون قائلا: "صلاح أحد أساطير ليفربول، ولكن ما شاهدناه هذا الموسم كان شبح محمد صلاح".

وتوج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم، وأصبح الدوري الإنجليزي آخر مسابقة يمكن للفريق المنافسة على لقبها هذا الموسم بعد أن ودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

ورغم أن ليفربول استعرض قدرات جيدة في تحقيق العودة عدة مرات هذا الموسم، حافظ إيفرتون على تقدمه في مباراة اليوم حتى النهاية ليتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول أول هزيمة له على ملعب جوديسون بارك، وذلك في آخر موسم له مع ليفربول.

وفي حال فوز رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، فسيتراجع ليفربول إلى المركز الثالث بعدما مُني بخسارته الثالثة في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.

وكان ليفربول يمني النفس بالإبقاء على آماله بالتتويج بعد خروجه المخيب من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) التي كان مرشحا بقوة للظفر بلقبها، إضافة إلى خروجه من ربع نهائي كأس إنجلترا.

محمد صلاح يستقر على الرحيل

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، لـ موقع إرم نيوز، أن النجم المصري لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن محمد صلاح يمتلك عرضًا من نادي اتحاد جدة السعودي مقابل 200 مليون يورو، والعرض قابل للزيادة.

وتابع أن صلاح استقر على الرحيل من ليفربول في نهاية الموسم الحالي وسيكون الموسم الأخير له مع الفريق.

وأضاف أن نادي ليفربول ليس لديه مانع من بيع محمد صلاح والاستفادة من بيعه ماديا لتدعيم الفريق.

وأردف أن صلاح يمتلك عروضا من إسبانيا، وإيطاليا، وإنجلترا وبالتحديد من تشيلسي.

وأضاف أن محمد صلاح سيحسم موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مستقبله.

بالورقة والقلم، ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

ويتساءل البعض هل بهزيمة ليفربول أمام ايفرتون تبخرت فرص إحرازه للقب الدوري الإنجليزي، والإجابة نستعرضها في السطور التالية:

هناك 4 مباريات متبقية لليفربول في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، أي 12 نقطة ممكنة.

وفي حال تساوي فريقين في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف التي سجلها الفريق، ثم المواجهات المباشرة بين الفريقين المعنيين.

حال فوز ليفربول في كل مبارياته المتبقية سيصل رصيده إلى 86 نقطة، وفي هذه الحالة سيحتاج إلى أن يخسر أرسنال 4 نقاط على الأقل، لكي لا يتجاوز رصيده حاجز الـ85 نقطة.

ويبلغ فارق أهداف أرسنال حاليا (+56)، مقابل (+41) لليفربول، وهو فازق يصعب على الريدز تعويضه في 4 مباريات.

بينما يأمل فريق يورجن كلوب أن يفقد مانشستر سيتي 5 نقاط على الأقل من أصل 18 نقطة متاحة في 6 مباريات متبقية للفريق السماوي، مع التفوق في فارق الأهداف.

ويبلغ فارق أهداف مانشستر سيتي حاليا (+44).

وتختلف هذه الحسابات حال تعثر ليفربول في المباريات المقبلة.

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي 2024

وست هام

توتنهام

أستون فيلا

ولفرهامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول

1- آرسنال 77 نقطة

2- ليفربول 74 نقطة

3- مانشستر سيتي 73 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة