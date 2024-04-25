الخميس 25 أبريل 2024
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اقتصاد

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

 انخفض سعر الجنيه الذهب فى الأسواق المحلية بقيمة تصل إلى 1240 جنيها خلال الأسبوع الجارى، حيث سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24880 جنيها خلال تعاملات أمس الأربعاء بعد إن كان يسجل  26120 جنيها خلال تعاملات بداية الأسبوع.

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء وهو الأفضل عند شراء جنيهات ذهب للاستثمار لأنه مضمون ويمكن بيعه في أي مكان. 

الجنيه غير المغلف

غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن يجد صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي يصبح شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك. 

الجنيه الذهب، فيتو 

 

أسعار الذهب اليوم 

نشر أسعار الذهب اليوم الخميس 25 -4 -2024 داخل الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3110 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2665 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

 

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توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح  المعدن الأصفر.

 

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