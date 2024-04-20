مؤشر الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويصل لـ 2387 دولارا للأونصة الواحدة

مؤشر الذهب، سجل سعر أونصة الذهب العالمية اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024، مستوى تاريخيا جديدا، حيث عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران والاحتلال الصهيونى الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا للتحوط من مخاطر التضخم العالمية.

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مؤشر الذهب، فيتو

سعر أونصة الذهب العالمية بحركة التداولات

وسجل سعر أونصة الذهب العالمية ارتفاعا جديدا ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2387 دولارا للأونصة الواحدة.

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واستطاع الذهب العالمي أن يسجل ارتفاعا لثلاث أسابيع متتالية مسجلا أعلى ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 13% ليشهد منذ بداية شهر مارس الماضى أداء قياسي من الصعب تكراره.

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الذهب، فيتو

استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول

يمكن القول إن بيانات الوظائف الأمريكية جاءت أقوى من التوقعات حيث أشارت إلى إمكانية استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت حتى يحسم البنك الفيدرالي الأمريكي أمر التضخم الأمريكي الذي عاد إلى التعافي فبراير الماضي.

كما تسببت البيانات في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل عند المستوى 106.118 بعد أن تقلصت توقعات الأسواق لخفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة في يونيو القادم.

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التداول على الذهب حاليا يثير اهتمامهم الطلب المتزايد على الملاذ الآمن

جدير بالذكر هذه البيانات كان من المفترض أن تدفع أسعار الذهب إلى التراجع ليبدأ تصحيح سلبي تأخر كثيرًا وتنتظره الأسواق منذ فترة كبيرة في ظل موجة الصعود الحادة الأخيرة، ولكن التداول على الذهب حاليا يبرز الاهتمام المتزايد على الملاذ الآمن، ليحدث في المقابل تجاهل لتوقعات الفائدة الأمريكية فى اجتماعاته المقبلة.