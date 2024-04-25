زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو نتنياهو للاستقالة من أجل أمن إسرائيل

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إنه يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يستقيل "من أجل أمن إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال لابيد: إن الجيش وقادته أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي لحكومة نتنياهو.

احتجاجات كبيرة في تل أبيب

وأثارت أنباء خروج رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار من الأنفاق ردود فعل غاضبة من عائلات الأسرى، حيث أقدموا على احتجاجات أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع غزة بالقدس مطالبين بتقديم إستقالته.

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وأظهر مقطع فيديو مشاهد من احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع غزة بالقدس، حاملين لافتات وسط هتافات وغضب كبير على الحكومة.

وهاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو، محملة إياها الفشل في إبرام صفقة تبادل.

استمرار المظاهرات ضد نتنياهو

وتستمر الاحتجاجات وسط تزايد الغضب إزاء طريقة تعامل الحكومة مع ملف الأسرى الإسرائيليين، فيما تشير الاستطلاعات إلى أن معظم الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بالمسؤولية عن ذلك.

وقبل أيام نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين تظاهرات حاشدة أمام منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، متهمين الحكومة بأن "دماء الأسرى على يدها".