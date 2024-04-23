تظاهرات حاشدة لأهالي الأسرى المحتجزين في غزة أمام وزارة الدفاع بتل أبيب (فيديو)

اندلعت تظاهرات حاشدة، مساء اليوم الثلاثاء، لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام مبنى وزارة الدفاع بتل أبيب احتجاجًا على دور حكومة نتنياهو في الإفراج عن الأسرى بعد 200 يوما من العدوان على غزة.

تظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

وكان قد أشعل محتجون إسرائيليون النيران في الإطارات أثناء مظاهرات أمس الاثنين ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في شوارع مدينة "قيسارية" المحتلة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، ردد المتظاهرين هتافات تتهم رئيس وزراء الاحتلال بأنه العائق في طريق التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وأن الحكومة تتخلى عن الأسري الإسرائيليين.

بدوره، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن حركة حماس تسعى إلى تقسيم إسرائيل وتتشدد في موقفها لكن تل أبيب سترد بحزم.

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وأضاف نتنياهو: "الأيام المقبلة ستشهد زيادة الجهود العسكرية والدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح الأسري الإسرائيليين".

مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام مبنى وزارة الدفاع بتل أبيب احتجاجا على دور الحكومة في الإفراج عن الأسرى بعد 200 يوما من الحرب.#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/azjbgg7re6 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 23, 2024

جيش الاحتلال عالق في غزة

من ناحية أخرى قال أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عالق في قطاع غزة، مشددا علي أن المقاومة الفلسطينية ستظل أمينة على تضحيات شعبها وتحمل آلامه وآماله.

وأضاف أبو عبيدة: "ما يسمى بالضغط العسكري الإسرائيلي لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها".

واستطرد الناطق باسم كتائب القسام: "العدو يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت، والكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور العدو لكن الوقت ضيق والفرص قليلة"، مشددا علي أن المقاومة الفلسطينية لن تتنازل عن الحقوق الأساسية لشعبها وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم في غزة.

وشدد أبو عبيدة علي أن سيناريو "رون آراد" ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى دولة الاحتلال في قطاع غزة.



مرور 200 يوم من العدوان علي غزة

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء: إنه بعد مرور 200 يوم على معركة طوفان الأقصى لا يزال جيش الاحتلال المجرم يحاول لملمة صورته، مشددا علي أنه لم يستطع خلال 200 يوم أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل.

وتابع أبو عبيدة: "200 يوم ومقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين.. ولا يزال العدو عالقا في رمال غزة.. ولن يحصد العدو إلا الخزي والهزيمة".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام: "قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة، وسنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا".