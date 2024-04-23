هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، إن الحشيش حرام على الإطلاق، وتناوله بأى طريقة حتى لو لم يسكر، لافتا إلى أن العلة من تحريم الخمور والمخدرات، هى أنها تسبب ذهاب العقل، الذى يفرق بين المكلف وغير مكلف.

مقاصد الشريعة الإسلامية

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس: "اللى بيميز الإنسان هو العقل، ولما يبقى مفيش عقل يبقى زي الأنعام، ومن مقاصد الشريعة الحفاظ على العقل، وليس كل المخدرات لا تذهب العقل ويعود بالضرر على جسد الإنسان، والله جعل الحفاظ على النفس واجبا وليس حق".

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وتابع: "لا يوجد عندنا فى الإسلام ما يسمى القتل الرحيم، فالإنسان بنيان الله ملعون من هدمه، فالمخدرات تعتبر قتل للإنسان، فى ناس بتقول الحشيش نبات وليس خمرا، وإيه المشكلة لما نشربه، بنقول له ربنا علمنا ممن نأخذ العلم".

وأضاف: "أنا لو حد سألنى هل الحشيش مسكر، هقوله معرفش، أنا متخصص فى أحكام شرعية، هقولك اللى يذهب العقل حرام، مقدرش أقولك حلال وحرام كده وخلاص لازم أرجع لأهل الذكر وهو عالم النبات، ضياء الدين بن البيطار فى القرن السادس الهجرى، قال إيه عن الحشيش اللى هو نبات، بعد دراسته، قال إنها مسكرة على درجات وأن أشدها إسكارا ما يزرع فى الديار المصرية".

ما حكم استخدام جوزة الطيب فى الطعام؟.. أمين الفتوى يجيب

كما أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما هو الحكم الشرعي في استخدام جوزة الطيب؟ وهل تساوي في حكمها تناول الحشيش؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس: "تناول الحشيش مقصودا لذاته فيؤدى لتشوش العقل وأضرار فى البدن، جوزة الطيب حلال ولكن ليس مطلقا، فهى ليست مقصودة لذاته".

وتابع: "فالنباتات منها ما يضر، فالنبات الذى ينفع فى بعض مراحله قد يسبب ضررا، أو سم، فلازم نكون منطقيين".

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