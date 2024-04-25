حسين الشحات يظهر في قائمة الأهلي أمام مازيمبي

الأهلي، قرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، ضم حسين الشحات لاعب الفريق، القائمة النهائية للمارد الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها غدا الجمعة بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب حسين الشحات للإصابة لذلك سيظهر في اللقاء وهو يرتدي قناع الوجه تجنبا لتعرضه لمضاعفات في الوجه.

نهائي دوري أبطال أفريقيا

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بدأ المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

ينتظر عشاق النادي الأهلي المواجهة المرتقبة أمام مازيمبي في العاشرة بدلا من التاسعة، مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

ومن المقرر أن تنقل مباراة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة المارد الأحمر ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

ويسعى الأهلي للتأهل للمباراة النهائية للعام الخامس على التوالي، وهو الرقم القياسي الذي لم يسبق وأن حققه أي ناد آخر في أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

الاجتماع الفني للمباراة

فيما أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مازيمبي الذي عقد ظهر اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع من الأهلي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وأسامة محمد إداريا الفريق، إلى جانب منسق ومراقب المباراة وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولو فريق مازيمبي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود والحارس طاقما من اللون الأخضر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.

وكان الفريقين قد تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

تصريحات كولر

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهم وجهازه المعاون واللاعبين سعداء بمباراة الغد وبالحضور الجماهيري المتوقع.

وأضاف كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مازيمبي: اللقاء الأول انتهى بالتعادل السلبي وكان من الممكن أن يحقق أي فريق الفوز لكن غدا لابد من تحقيق الفوز ويكون هناك رغبة أكبر لتحقيق ذلك".

وناشد كولر الجماهير بمساندة الفريق وعدم التخلي عنه من أجل مساعدة الفريق في الفوز لأنه سيكون إنجاز ونجاح للوصول إلى نهائي أفريقيا للعام الثاني علي التوالي.

وقال: مباراة الذهاب تختلف تماما عن اللقاء الأول سواء من حيث أرضية الملعب التي كانت نجيلا صناعيا وتسببت ببعض المشاكل للاعبين ونتيجة الصفر صفر خادعة ومحتاجين نظهر شدة اكتر وإصرار أكبر عشان نفوز بالمباراة ونحسم التأهل بدري بدري".

وقال: عاد جميع المصابين باستثناء 2 لاعيبة وبالتالي فكل شئ ممكن ووارد في لقاء الغد.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق استقر على إعادة بيرسي تاو لاعب الفريق للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد بيرسي تاو بديلا أمام مازيمبي ذهابا حيث شارك في الشوط الثاني وغاب عن تشكيلة الفريق الأساسية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام مازيمبي

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي لمصطفي شوبير في حراسة المرمى أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وفي الأمام بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي.

وتأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن قائمة الفريق في مباراة مازيمبي المقرر لها غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر تأجيل الاستعانة باللاعب لحين تعافيه تماما من الإصابة في العضلة الخلفية واعلان جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

كما يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يشهد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين ومناقشة كافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة.

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وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب تي بي مازيمبي؛ بمدينة لوبومباشي بالكونغو.

حراسة عرين الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي

واقترب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من الانضمام لقائمة الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها يوم الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما تحدث أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي عن آخر استعداداته لموقعة مازيمبي الكونغولي المقرر لها غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات لوسائل الإعلام قبل انطلاق مران الأهلي:" أنا جعان مباريات مع النادي الأهلي ودائما جعان للمشاركة في المباريات وليس في الموسم الحالي فقط".

وواصل نجم الأهلي: عودة اللاعبين المصابين ستساعدنا جدا في لقاء مازيمبي".

وأتم حديثه:"عشمان في جمهور الأهلي بتواجدهم بأكبر عدد في مباراة مازيمبي لأنها أهم لقاء في الموسم".