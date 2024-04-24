عدلي القيعي يثير غضب الأهلاوية، وجمهور النادي: مستمرون في المقاطعة والمطالبة بفسخ تعاقد الرعاة

عدلي القيعي، أثار حديث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، الذي روج فيه لشراء منتجات رعاة الأهلي، ردود أفعال وجدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار حديثه قضية لا تزال مفتوحة عن أزمة الرعاة والمقاطعة في الأهلي.

دعوة عدلي القيعي تثير غضب الأهلاوية

دعوة عدلي القيعي جماهير النادي الأهلي، الراغبة في المساعدة بالإقبال على شراء منتجات رعاة النادي (التي تبيع منتجات مقاطعة)، أثارت موجة من الغضب بين جماهير القلعة الحمراء، الذين وصفوا حديث عدلي القيعي بأنه حديث غير مسئول، وخاصة أنه يأتي وسط حملات المقاطعة الشعبية المستمرة ضد الكيانات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

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وقال رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عدلي القيعي، في المؤتمر الذي عقد، أمس الثلاثاء، بالإعلان عن المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان الراعي الجديد: "إن الشراكة بين الأهلي والراعي الجديد للنادي أمر مهم للجميع ودائما ما يتطلع النادي الأهلي إلى الشراكة مع الكيانات الكبيرة..".

الفيديو ده النهاردة.. عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي نطالب جماهير الأهلي بالإقبال على المنتجات الخاصة برعاة الأهلي



رعاة الأهلي: كوكاكولا، ليبتون! pic.twitter.com/yt7iwInNvA — الـ جوو 🏹🇦🇹 (@zamaleksun) April 23, 2024

وأكد القيعي أن "الرهان دائما ما يكون على وعي جمهور الأهلي ومساندته لكل فرق النادي ورعاته، وهو ما يمثل المحرك الأساسي لمنظومة النجاح"، وطالب جمهور النادي الأهلي "بشراء المنتجات الخاصة برعاة النادي".

شراء منتجات الشركات الراعية تثير موجة غضب

وطالب عدلي القيعي جمهور النادي الأهلي بشراء منتجات الشركات الراعية للأهلي، والتي يعتبرها جمهور الأهلي شركات تدخل في حملة المقاطعة الموجهة للكيان، مما أثار غضب جمهور القلعة الحمراء، ووجه بعضهم تحذير بمقاطعة النادي في حالة استمراره طلب رفع المقاطعة عن رعاة الأهلي.

عدلي القيعي يطالب بشراء منتجات الشركات الراعية للأهلي، فيتو

وقال الناشط المصري الدكتور حسام يوسف المقيم في أمريكا: "رئيس شركة الأهلي لكرة القدم عدلي القيعي يدعو الجماهير للإقبال على شراء منتجات رعاة النادي، رغم موجة الغضب الواسعة من تعاقد الأهلي مع شركة مشروبات المقاطعة ووسط حملات المقاطعة الشعبية المستمرة للكيانات الداعمة للاحتلال!".

في حين عبر عدد من جمهور الأهلي عن رفضهم لحديث عدل القيعي قائلين: "كل الاحترام لتعاقدات الأهلي لكن عدلي القيعى أخطأ... والنادي الذي يملك مليارات وبطولاته في العقدين الأخيرين تفوق أندية العالم كله، منتظر منا شراء عبوة كانز بدماء إخواننا لأجل عقد رعاية... يستطيعون فسخه بسعر لاعب فاشل من الأجانب الذين يضمهم النادي. كلمة غير موفقة من عدلي القيعي، الذي ظن أن الأهلي فوق الجميع بما في ذلك دماء إخواننا...".

الأهلي ليس نادي الخطيب أو القيعي

وعلق أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "عايز أوضح حاجه بس.. النادي الأهلي شيء ومجلس إدارته شيء.. بمعنى إن النادي الأهلي ليس نادي الخطيب أو عدلي القيعي، وما شاهدناه أمس وهو يقول اشتروا منتجات الرعاة.. وعندما نقول مقاطعين بنبقى مقاطعين المجلس.. ويترتب على ذلك إلغاء متابعة صفحات النادي الرسمية والصفحات الداعمة وعدم حضور الماتشات وما شابه، هذه الأساليب مفترض تحدث لتعديل مسار المجلس ما يتسبب في ضرر الفريق ويخرج من أفريقيا ويخسر الدوري ويخسر كل البطولات عادي بس يكسب نفسه ومبادئه والإرث التاريخي الذي نعيش به وشجعنا وحبينا النادي لأجله".

عدلي القيعي يثير غضب جماهير النادي الأهلي، فيتو

وعلق أحد مشجعي النادي الأهلي قائلًا: "أنا دمي محروق من إمبارح من فيديو عدلي القيعي... أنا متأكد أن أي أهلاوي سوف يدينه وسيقفوا أمام هذا التدني... حتى لو فيه عقود حاول ألا تتحدث بشكل يغضب الجمهور ولا تطالب بمساندة منتجات الرعاية لأجل مساندة النادي.. هذه هي القيم والمباديء...".

الأهلوية يتبرؤن من حديث عدلي القيعي

في حين رد أحد مشجعى النادي الأهلي عصمت مجاهد جودة فقال: "أنا أهلاوي متعصب أبا عن جد.. الآن الأهلي لا يعني لي شيء.. الأهلي كان نادي الوطنية".

وعلق أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "جمهور الزمالك يهتف ضد عقد رعاية المشروب اياه وتطالب الإدارة بعدم التعاقد وهو ما استجابت له الإدارة... خسارة الوطنية والكرامة أهم من خسارة الفلوس".

أما سيرجي كوربوف فقال: "كلام عدلي القيعي المرفوض جملة وتفصيلًا من أي شخص لديه ذرة كرامة وإحساس، الأمر لا يحتج إلى أن يتحول لمشادات بين جماهير الأهلي والزمالك..." .

الأهلوية غاضبون من رعاة الأهلي، فيتو

ورفض أحد جماهير النادي الأهلي كريم مجدي الكردوسي حديث عدلي القيعي فقال: "ياريت عدلي القيعي لا يتحدث باسم الجمهور في شيء، لأن الجمهور لديه ملاحظات كثيرة جدًا على الإدارة في ملفات كثيرة جدًا وليس ملف المقاطعة، والجمهور هو العنصر الوحيد الذي يقدم دعم ومساندة بدون مقابل، بالعكس بيدفع لأجل خاطر حضراتكم يبقى معاكم ملايين وتركبوا عربيات وتبقوا من المشاهير.. لا تطالبوا الجمهور بشيء".

أما الناشط كريم طارق فقال: "أنا بريء من تصريحات عدلي القيعي مثل كل الأهلاوية... ومش هتكلم في حوار الرعاة لأني مش عارف تفاصيل الموضوع ومعرفش إذا كان فيه إمكانية لفسخ التعاقدات... النادي الأهلي منذ تأسيسه حتى اليوم هو فخر للأمة وأول نادي داعم للقضية وأول نادي ساهم في توفير المساعدات لأهلنا وبشهادة أهلنا هناك بالصور والفيديوهات اللي الكل شافها، احنا مستمرين في المقاطعة ومستمرين في دعم إخواننا، الأهلي مش طرف في النزاع، الشركة الراعية بتلعب على مشاعر الجمهور، ودور الجمهور أنه يفهم ويقاطع ويستمر.. وبلاش ننساق ورا تريند ولا نعلي على بعض بلاش نصغر القضية أو نخرج الموضوع عن كونه قضية مهمة لمصالح شخصية.. وأتمنى من إدارة الأهلي أنها تلغي حقوق الرعاية مع الشركات المقاطعة لو فيه إمكانية لده صدقوني مش هتخسروا حاجة بالعكس هتكسبوا كتير".