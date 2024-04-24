الصرح العظيم، هكذا احتفل طاهر أبو زيد بالذكرى الــ 117 لإنشاء النادي الأهلي

حرص كابتن طاهر أبو زيد أسطورة النادى الأهلى والمنتخب الوطني السابق وزير الرياضة الأسبق على الاحتفال بذكرى تأسيس القلعة الحمراء الـ 117، الذي كان في مثل هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من العام 1907.

وكتب الملقب بمارادونا النيل تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك احتفالا بذكرى تأسيس النادي الأهلي ال117 وجاءت كالتالى: "اليوم يحتفل أبناء وعشاق النادى الاهلى بالذكرى الـ 117 لإنشاء هذا الصرح العظيم الذى كان مجرد فكرة للحقوقي عمر لطفى بك وحد بها جهود المقاومين من شباب مصر ضد الاحتلال البريطاني وتحولت إلى نادٍ رياضى عريق عام 1907 وجمع كبار الشخصيات فى مصر، على رأسهم الزعيم مصطفى كامل".

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وتابع: "وها هى الأيام تمر والسنوات تمضى وما زال الأهلى درة تاج الرياضة المصرية والعربية والأفريقية..تحية لكل من ساهم فى إنشاء هذا الصرح العظيم.. وتهنئة من القلب لكل عشاق القلعة الحمراء بذكرى إنشاء ناديهم العريق".



فكرة إنشاء النادي الأهلي

ويحتفل النادي الأهلي اليوم الأربعاء بذكرى تأسيسه رقم 117، وكانت فكرة تأسيس النادي الأهلي عن طريق عمر لطفي بك، مرورًا بالعديد من الأحداث التاريخية على مدار التاريخ.

وفى مثل هذا اليوم 24 أبريل من العام 1907 تم وضع حجر الأساس لإنشاء النادي الأهلي المصرى بالقاهرة، وذلك بعد أن اجتمع إدريس راغب باشا وعمر سلطان باشا وإسماعيل سري وعبد الخالق ثروت وميشيل أنس ومحمد محمود وعزيز عزت وأمين سامى وقرروا اختيار فناء فى منطقة صحية خارج المدينة ليكون منتدى لطلبة المدارس العليا يقضون فيه أوقات فراغهم.

وتم تكوين شركة لهذا الغرض برأس مال قدره خمسة آلاف جنيه، جمعوا منها ثلاثة آلاف وتم اقتراض الألفين الباقيين من البنك الأهلي.

أول فريق للنادي الأهلي كان مكونا من “حسين فوزي، إبراهيم عثمان، محمد بكري، سليمان فايق، حسن محمد، أحمد فؤاد أنور، حسين حجازي، عبد الفتاح طاهر، فؤاد درويش، حسين منصور، وإبراهيم فهمي”.

يعتبر أحمد فؤاد أنور هو أول كابتن في تاريخ النادي الأهلي، أما أول مهاجم للنادي الأهلي فكان حسين حجازي.

لعب النادي الأهلي أول مباراة أمام الزمالك “المختلط سابقا” في 9 فبراير 1917، وسجل عبد الحميد محرم هدف فوز الأهلي وقتها وكان أول هداف للقمة.

تم تأسيس أول شعار للنادي الأهلي في نوفمبر 1917.

ساهم النادي الأهلي في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم في 1921.

ويعتبر جعفر والي باشا صاحب أطول فترة في رئاسة النادي الأهلي، واستمر لمدة 18 عاما.

وحقق النادي الأهلي أول بطولة له في أبريل 1923 وهي كأس السلطان حسين، وكانت على حساب فريق دراجونز المكون من أعضاء الجيش البريطاني، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق أحمد مختار وخليل حسني.

وسافر النادي الأهلي لأول مرة في جولة أوروبية في صيف 1929 وذهب إلى تركيا ولعب أمام فنربخشة وجالطة سراي، ثم الذهاب إلى ألمانيا واللعب أمام لايبزيج وبوروسيا برلين ميونخ 1860 وجلزنكيرشن، وذهب بعد ذلك لبلغاريا ولعب أمام ليفسكي صوفيا وسلافيا صوفيا.

أول مشاركة بدوري أبطال أفريقيا

وشارك النادي الأهلي لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا عام 1976، وخرج من الدور الأول أمام مولودية الجزائر،وكان محمود الخطيب هو صاحب أول هدف قاري للنادي الأهلي.

نشيد النادي الأهلي

كتب فكري أباظة نشيد النادي الأهلي في عام 1957 ولحنه محمود الشريف، وتم عزفه في العيد الذهبي للنادي الأهلي وهو مستوحى من نشيد “قوم يا مصري” النشيد الوطني لثورة 1919.

وكانت مساحة النادي وقت إنشائه 4 أفدنة بإيجار اسمى من الحكومة.. ولم يكن يسمح للسيدات بارتياد النادي، حتى تحركت من أجل المرأة في النادي حرم المرحوم عمر لطفي بك وتقدمت بشكوى لعدم السماح لها بدخول النادي وهي زوجة أحد مؤسسيه.

وفى عام 1908 افتتح النادي الأهلي رسميا، وفي الافتتاح ظهر الخدم وهم يمسكون بالحمير التي كان يركبها الأعضاء المؤسسون للتنقل داخل النادي.

الرئيس سعد زغلول وترأس الزعيم سعد زغلول أول جمعية عمومية للأعضاء والإعلان عن وجود كيان منظم.. ومن هنا استقر للأذهان أن النادي وطني مصري خاصة بعد الأجانب منه عام 1924.

وفي عام 1922 سمح للسيدات الأوروبيات بدخول النادي الأهلي للعب التنس مع أقاربهم من الرجال على ألا يسمح لهم باللعب مع أي شخص آخر من الأعضاء. وفي عام 1923 خصص يومان في الأسبوع للسيدات زيدت إلى ثلاثة أيام..

وكان ممنوعا على الرجال الاقتراب من النادي في هذه الأيام الثلاثة. واحتل النادي الأهلي صدارة الأندية الرياضية خاصة في لعبة كرة القدم، وكان أكبر مشجعي النادي وداعما له رجل المال والأعمال أحمد عبود باشا.

وطوال الأربعينات والخمسينات كانت السيدة أم كلثوم نجمة حفلات الأهلي وكان عائد حفلاتها للنادي يصل إلى الألف جنيه تنفق على أنشطة النادي وتطويرها.

ونظرا لمكانة الأهلي وأم كلثوم اقنع الصحفي مصطفى أمين الملك فاروق بحضور حفلاته ورعايته للنادي حتى أنعم فاروق على أم كلثوم بوسام الكمال.