الأربعاء 24 أبريل 2024
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اقتصاد

صيانة فلتر الهواء قبل الصيف ضرورة لحماية سيارتك وتوفير الوقود (صور)

فلتر الهواء
فلتر الهواء

فلتر المحرك، تحتاج السيارات إلى صيانات دورية قبل قدوم فصل الصيف لتجنب الأعطال المفاجئ التى تحدث للسيارات عند ارتفاع درجات الحرارة، وكان فلتر الهواء من أهم قطع الغيار التي تحتاج إلى صيانة دورية، لتجنب انسداده من الأتربة بعد ارتفاع أسعاره إلى 1000 جنيه فيما أكثر.
 

ونرصد فى التقرير التالى طرق صيانة فلتر الهواء، وطرق الحفاظ عليه، خاصة أن فلتر الهواء يحتاج التغيير كل عامين نظرا لانسدادها ويمنع الإمداد الأمثل للهواء، وينتج عن ذلك مشكلات مثل انخفاض الأداء، والاستهلاك الزائد للوقود، والانبعاثات المفرطة، تعطل المحرك.

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فلتر الهواء رئة محرك السيارة

تعمل فلاتر الهواء على تنظيف الهواء الذي يسحبه محرك السيارة ويمتزج بالوقود لتكوين نسبة الضغط الصحيحة. نظرًا لأنه من الضروري منع دخول الشوائب إلى غرفة الاحتراق في المحرك، يوجد دائمًا مرشح هواء السحب الموجود قبل مشعب السحب مباشرة. تستخدم معظم السيارات مرشحات ورقية خاصة ذات هيكل أكورديون مما يزيد بشكل كبير من مساحة الترشيح.

 

كم مرة تحتاج إلى تغيير فلتر الهواء  

استبدالها بعد 20000 كيلومتر إلى 25000 كيلومتر، نظرا لتراكم الحطام على الفلتر، مما يقلل من كمية الهواء التي تمر بمرور الوقت تؤثر الكثير من العوامل على المدة التي ستحتاج فيها إلى استبدال الفلتر.


استبدال فلتر هواء المحرك


يمكن أن يؤدي انسداد فلتر هواء المحرك إلى تقليل كفاءة محرك السيارة ويجب استبداله وفقًا لذلك. هناك مؤشرات مختلفة تشير إلى مرشح الهواء المختنق. 

 

1 – فلتر الهواء

وجد فلتر الهواء عادة بالقرب من مكونات المحرك، أسفل غطاء المحرك ستحتاج إلى إزالة الغطاء العلوي الذي يمكن إزالتها بسهولة عن طريق إزالة أدوات التثبيت أو المشابك أو البراغي. 

 

2 – انخفاض الاقتصاد في استهلاك الوقود وقوة المحرك

الاحتراق غير السليم سيؤدي أيضًا إلى انخفاض قوة المحرك. يمكن التعرف على هذا الشعور إذا لم يكن التسارع سلسًا أو إذا كان المحرك خاطئًا

 

3 – شمعة إشعال هادئة

الاحتراق غير المنتظم يؤدي إلى ترسيب السخام الكربوني على شمعة الإشعال. سيؤثر هذا على إجمالي استهلاك الوقود وتسارع السيارة نظرًا لأن شمعة الإشعال غير قادرة على الاشتعال بشكل صحيح.

 

4- فحص ضوء المحرك
يمكن تشغيل محرك الفحص لعدة أسباب وقد تكون مرشحات الهواء أحد الأسباب فقط. نظرًا لأنه من الصعب تشخيص المشكلة من تلقاء نفسها، فستحتاج إلى زيارة فني سيارات لإجراء فحص واكتشاف المشكلة.

5 – رائحة الوقود
ينتج عن مرشح هواء محرك السيارة المسدود خليط وقود غني بسبب نقص الهواء. ويؤدي ذلك إلى ظهور روائح وقود بسبب خروج الوقود غير المحترق من نظام العادم. بصرف النظر عن مرشح الهواء المتسخ، يمكن أن تكون رائحة الوقود أيضًا بسبب التسرب في نظام الوقود أو مشكلة في منظمات الوقود. ومع ذلك، ربما تحتاج إلى زيارة أحد المتخصصين للحصول على التشخيص المناسب.

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