الخميس 25 أبريل 2024
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حملة رقابية لضبط أسعار الخبز السياحي والفينو في البدرشين (صور)

حملة لضبط اسعار الخبز
حملة لضبط اسعار الخبز السياحي في الجيزة، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة البدرشين حملة رقابية، بالتعاون مع  إدارة تموين المدينة على أفران الخبز السياحي،  لضبط أسعار الخبز والفينو  والالتزام بالتسعيرة والاوزان المحددة وتعليق استيكرات كإعلان بالأسعار، وذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

 

تكثيف الحملات الرقابية
 

من جانبها، أكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، تكثيف الحملات الرقابية، على المخابز في نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز السياحي والفينو المقررة، وجودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية تخفيض أسعار الخبز السياحي.
 

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وكانت  المخابز في محافظة الجيزة  بدأت في تخفيض أسعار الخبز السياحي، بالتزامن مع تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%، إذ أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر بسعر الرغيف وزن 80 جرام بـ150 قرش، ووزن 40 جرام بـ75 قرش، ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرش لوزن 50 جرام، و100 قرش لوزن 35 جرام.

وألزم القرار المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

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ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة احمد راشد محافظ الجيزة البدرشين التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية محافظة الجيزة

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