طرق الابلاغ عن مخالفات المخابز السياحية للأسعار المقررة بالجيزة، تعرف عليها

ترصد فيتو لقرائها من أبناء محافظة الجيزة طرق التواصل مع مديرية التموين التابعة للمحافظة للإبلاغ عن مخالفات المخابز السياحية، تلك التي نريدها في السطور التالية..

_رقم وكيل وزارة التموين بالجيزة الخاص على واتس آب 01140985424

– رقم مدير مكتب وكيل الوزارة 01150735519

– رقم مسؤول المخابز بالمديرية 01123841523.

تكثيف الحملات الرقابية

من جانبها، أكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، تكثيف الحملات الرقابية، على المخابز في نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز السياحي والفينو المقررة، وجودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية

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تخفيض أسعار الخبز السياحي

وكانت قد بدأت فيه المخابز في محافظة الجيزة تخفيض أسعار الخبز السياحي، بالتزامن مع تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%، إذ أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر بسعر الرغيف وزن 80 جرام بـ150 قرش، ووزن 40 جرام بـ75 قرش، ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرش لوزن 50 جرام، و100 قرش لوزن 35 جرام.

وألزم القرار المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.