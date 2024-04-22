نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات الاحتفال بالذكري 18 لافتتاح متحف إيمحتب بسقارة

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة الاحتفال بالذكري ١٨ لافتتاح متحف إيمحتب واليوم العالمي للتراث بمنطقة سقارة بمركز البدرشين، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمشاركة في الفعاليات والانشطة السياحية والترويج للمزارات والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.



وأكدت نائب المحافظ أن الاحتفالية تهدف إلى إحياء ذكرى افتتاح المتحف عام 2006 وإلقاء الضوء على الدور المؤسسي والمجتمعي في إحياء التراث اللامادي المتجسد على نقوش مقابر سقارة.



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واشارت أن المنطقة الاثرية بسقارة تحوي العديد من المقتنيات الاثرية التي لامثيل لها في العالم داعيًا المواطنين بزيارة معالم سقارة الأثرية والاطلاع علي روعه وعبق الحضارة المصرية القديمة.



برنامج الاحتفالية

وشهد برنامج الاحتفالية عرض فيلم عن المنطقة الاثرية بسقارة وتفقد المعرض المؤقت للصور الفوتوغرافية التي تجسد التراث اللامادي في مناظر مقابر سقارة بواسطة أطفال مرتديين الزي المصري القديم، بالإضافة إلى جولة في معرض الحرف التراثية الذي يقام في الساحة الخارجية للمتحف، ويقدمه بعض الحرفيين من منطقة سقارة مثل صناعة الحلي المعدنية - صناعة السلال من نبات الحلفا - صناعة السجاد اليدوي- صناعة النماذج الأثرية.



رافق نائب المحافظ عزة وهدان مدير عام إدارة السياحة.