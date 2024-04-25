الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

المتحدث باسم الأمم المتحدة: نجاة فريق أممي من الموت المحقق في قصف إسرائيلي بغزة

المتحدث باسم الأمم
المتحدث باسم الأمم المتحدة، فيتو

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس إن فريق الأمم المتحدة بغزة نجا من موت محقق بعد قصف وقع بالقرب منه أثناء زيارة موقع الرصيف البحري الذي تنشئه القوات الأمريكية.  

 وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، وفقا للقاهرة الإخبارية، أن الفريق الأممي  في غزة اضطر للبحث عن مأوى عندما سقطت قذيفتين بالقرب منه في أثناء تفقده موقع الرصيف البحري.

استشهاد 8 أفراد من طاقم تأمين المساعدات بغزة

وأفادت تقارير إعلامية اليوم، باستشهاد 8 مواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف فرق تأمين مساعدات قرب مفترق المالية في تل الهوى غرب مدينة غزة.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، عن مقتل موظف في وكالة التنمية البلجيكية وعائلته جراء قصف إسرائيلي في غزة.

الخارجية البلجيكية تستدعي السفير الإسرائيلي

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، في تصريحات لها، إنها ستستدعي السفيرة الإسرائيلية في بروكسل لإدانة قصف المناطق المدنية والسكان وللمطالبة بتفسير.

وأشارت وزيرة الخارجية البلجيكية إلى أن قصف المناطق المدنية والسكان يتعارض مع القانون الدولي.

وزيرة الخارجية البلجيكية يجب وضع خطة لحل الصراع في غزة

وفي وقت سابق، قالت لحبيب، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع جذور الأزمة الجارية بقطاع غزة والعمل على تجنبها.

وأضافت وزيرة الخارجية البلجيكية، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أنه يجب اقتراح خطة شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدةً أنه لا يمكن أن يكون حل الأزمة الحالية عسكريًا فقط.

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية، أنه منذ اليوم الأول تبنت بلجيكا موقفًا متوازنًا حيال الأزمة.

استشهاد 8 أفراد من فرق تأمين المساعدات في غزة

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الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فريق الأممي إسرائيل الخارجية البلجيكية غزة

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