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رياضة

غياب هالاند، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

هالاند، فيتو
هالاند، فيتو

برايتون ضد مانشستر سيتي، أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فريق برايتون اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون 

وشهد تشكيل مانشستر سيتي غياب إيرلينج هالاند بداعي الإصابة، وجاء تشكيل السيتيزن كاملا كالتالي:"

في حراسة المرمي: إيدرسون
في خط الدفاع: جفارديول، أكي، أكانجي، والكر
في خط الوسط: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا، فودين، كوفازيتش
في خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة 


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أمريكان إكسبرس معقل برايتون، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي


ومن المقرر نقل مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد ستقام المواجهة على قناة beIN Sports HD 1.

 

موقف برايتون ومانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي


ويحتل فريق برايتون صاحب الرض والجمهور المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 73 نقطة خلف أرسنال المتصدر وليفربول.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي


1- آرسنال 77 نقطة
2- ليفربول 74 نقطة
3- مانشستر سيتي 73 نقطة
4- أستون فيلا 66 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة
6- مانشستر يونايتد 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة
8- وست هام يونايتد 48 نقطة
9- تشيلسي 47 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- برايتون 44 نقطة
12- وولفرهامبتون 43 نقطة
13- فولهام 42 نقطة
14- كريستال بالاس 39 نقطة
15- برينتفورد 35 نقطة
16- إيفرتون  33 نقطة
17- نوتينغهام فورست  26 نقطة
18- لوتون تاون 25 نقطة
19- بيرنلي 23 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

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