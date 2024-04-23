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رياضة

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، تحديد توقيت نهائي كأس إنجلترا

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

كأس إنجلترا، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء توقيت مباراة نهائي كأس إنجلترا والمقرر إقامته بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد كرة القدم الإنجليزي، نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "تم الآن تأكيد موعد انطلاق المباراة النهائية رسميًا في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الناديين والسلطة المحلية وأعضاء المجموعة الاستشارية للسلامة ومحطات البث".

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موعد نهائي كاس انجلترا

ويلتقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للنسخة الثانية على التوالي في نهائي البطولة العريقة يوم 25 مايو المقبل على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي الخاص بانجلترا (الثانية مساء بالتوقيت العالمي).

وكانت مباراتهما في الموسم الماضي بالمسابقة قد أقيمت في نفس التوقيت وعلى ذات الملعب.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد مناقشات مع الشرطة والسلطات المحلية والمحطات التليفزيونية.

وكان الاتحاد الإنجليزي يفضل إقامة المباراة النهائية في وقت مبكر من المساء في السنوات الأخيرة لكنه عاد للموعد التقليدي قبل 12 شهرا بناء على نصيحة الشرطة وهو ما تكرر الآن.

 

كان مانشستر سيتي قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه  بصعوبة على تشيلسي بهدف دون رد.

كما تأهل مانشستر يونايتد على حساب كوفنتري سيتي، بعدما فاز بصعوبة عن طريق ركلات الترجيح.

وقادت ركلات الترجيح فريق مانشستر يونايتد لبلوغ المباراة النهائية لبطولة كآس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب 4 - 2 على كوفنتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى، مساء الأحد، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

فوز مانشستر يونايتد 

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، بالتعادل 3 - 3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة مانشستر يونايتد.

وافتتح سكوت مكتوميناي التسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميلاه هاري ماغواير وبرونو فيرنانديش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و58 على الترتيب.

واستغل كوفنتري تراجع أداء نجوم مانشستر يونايتد واطمئنانهم المبالغ فيه على تحقيق الفوز، ليقلص إليس سيمز الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الأبيض والسماوي في الدقيقة 71، فيما أضاف زميله كالوم أوهير الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر يونايتد وصعوده للمباراة النهائية، حصل كوفنتري سيتي على ركلة جزاء ترجمها حاجي رايت لهدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي على شوطين، لم يشهد أي جديد، لتحسم ركلات الترجيح الموقف في النهاية.

وضرب مانشستر يونايتد موعدا في المباراة النهائية الشهر المقبل مع جاره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي تغلب 1 - صفر على تشيلسي السبت في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

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